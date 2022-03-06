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大潭珊瑚銳減 遭疑三接填海用料惹禍 2研究：無關聯

記者陳俊智／桃園6日電
藻礁公投藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政（左）觀察，大潭藻礁柴山多杯孔珊瑚數量銳減。（記者陳俊智／攝影）
藻礁公投藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政（左）觀察，大潭藻礁柴山多杯孔珊瑚數量銳減。（記者陳俊智／攝影）

中油第三天然氣接收站外推方案2日通過環評，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政昨天清晨再赴大潭藻礁勘察，他說，去年9月不明淤泥嚴重影響環境，柴山多杯孔珊瑚數量銳減，懷疑是三接外推工程填海用料外流導致，但苦無證據，只能呼籲政府重視。

目前大潭藻礁仍可見到大片珊瑚藻，愈靠近外海，顏色愈趨近粉紅，相當漂亮。除了柴山多杯孔珊瑚，還可以看到海葵、珠螺、凶猛酋婦蟹等生物，昨清早不少家長摸黑就帶著小孩出門，到此觀察自然生態，沿海因為有午魚、金目鱸魚等魚群，這裡也是不少釣客喜愛的釣點。

潘忠政表示，地方為了觀察柴山多杯孔珊瑚生長情形，在大潭藻礁設有數十個監測點，雖然每年數量會因氣候環境有所增減，但差距不會太大，但過去G2區原有10多處可以觀察珊瑚，如今剩4處。

潘忠政也發現沿岸有不少珊瑚屍體，且多為一片片散布，與以往自然死亡的細碎狀有別，所以懷疑是人為因素所致，最有可能的原因就是去年9月淤泥覆蓋大面積海域，導致珊瑚窒息死亡。

潘忠政懷疑淤泥來源與三接天然氣外推管線工程有關，因施作橋墩時，填海用的沉箱用料有泥沙，而沉箱未完全密封，導致細泥溢流，釀淤泥事件。不過，潘也強調一切只是推測，還沒有具體證據。

桃園市海管處表示，根據海保署及中央大學調查研究，比對大潭藻礁的淤積粒徑分布明顯與三接站沉箱土質不同，二者關聯不大。中大調查發現藻礁淤泥中的細顆粒成分為綠泥石，但三接站沉箱土方中並無此成分，因此，藻礁淤泥來自於沉箱土方的可能性微乎其微。

三接外推方案通過環評大會審查，潘忠政不諱言，「新方案確實比舊方案對藻礁較友善」，但仍有45公頃以上要施作防坡堤、港口、碼頭等設施，勢將傷害藻礁，但希望將影響降到最小。另外，鑑於國際局勢及國內天然資源情形，也希望政府再評估對天然氣發電的依賴性。

桃園市大潭藻礁目前可見粉紫色的殼狀珊瑚藻覆蓋在礁體之上，且越靠近外海越明顯，但觀...
桃園市大潭藻礁目前可見粉紫色的殼狀珊瑚藻覆蓋在礁體之上，且越靠近外海越明顯，但觀察的同時必須注意潮汐變化，以策安全。（記者陳俊智／攝影）

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