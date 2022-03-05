1.9億打造「再現赤崁署光」逛台南街區巷弄看古宅廟宇

市定古蹟陳世興宅修復完成，市長黃偉哲（右三）聽取建築師說明。記者吳淑玲／攝影

台灣台南市「再現赤崁署光」專案投入新台幣1.9億元（約674.4萬美元），修復270年「陳世興古宅」與廣安宮市定古蹟 ，從蜿蜒巷弄串連赤崁樓、萬福庵及米街歷史街區，市長黃偉哲探訪巷弄風情表示，把老宅重新從塵埃整理出來，重新發光發熱，打造府城生活博物館 。

市定古蹟「陳世興宅」隱身在赤坎樓對面巷弄，是台南現存歷史悠久的民宅建築之一。4日是修復後首度大公開，門前砛石長達530公分，更是全台罕見，文化局未來將與陳家人討論如何開放。在陳世興宅外，是古寺「萬福庵」，其「萬福庵照牆」為台南市古蹟，連同古樹、廟埕廣場改造。

影片來源：聯合新聞網

市定古蹟「廣安宮」傳統建築，所留木雕、泥塑、門神彩繪均屬一時之選，有陳玉峰繪製的門神彩繪，為廣安宮建築留下無價之寶，並邀請彩繪大師潘麗水兒子潘岳雄進行修復，廟方表示原本要遷廟的大馬路邊，後來在文化局協助下修復，過程中找到壁畫的原始圖將陸續修回原貌，為方面遊客進入還在「石精臼」市集小吃旁開一條小路，古廟和美食小吃都是老台南美好的生活記憶，

新美（米）街歷史街區除了廣安宮外，還有「斜角巷」及「米街」是老屋再利用結合文創盛行區，私有老屋陸續整修活化，已成為觀光 熱點。

文化局表示，「再現赤崁署光」專案計畫，目前除旅遊服務中心因遺構露出尚在施工外，11項計畫均已完工，所在基地範圍屬府城歷史核心地區，在大赤崁區框架下，以新美街為主軸，往南銜接以回應歷史發展脈絡，也延續大天后宮改造成果。

黃偉哲說，「再現赤崁署光」計畫透過多樣性策略活化古蹟及歷史街區空間，展現台南在台灣歷史文化保存及環境空間政策上走在最前端，更盼歷史巷弄改造後，居民對老街存在價值凝聚共識，赤崁文化園區街廓發揮1加1大於2的效果。