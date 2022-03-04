大停電損失估逾百億 半導體、石化鏈重創

三○三全台大停電，高雄林園石化工業區許多廠商產線停爐，損失慘重。（記者劉學聖／攝影）

三○三大停電，全台停電戶數共計約549萬戶，台電緊急搶修，但南部幾個加工區「到昨天下午還沒復電」，業界人士表示，半導體、光電、蘋果供應鏈 、石化、鋼鐵等產業嚴重受創，估計損失恐高達上百億元（台幣，下同）。

昨天全台無預警停電，半導體、光電及蘋果供應鏈受創，晶圓代工廠台積電、聯電，面板大廠群創、友達及彩晶，鏡頭廠大立光等因台電壓降影響，廠務設備及生產機台受牽連。

此外，中油林園石化廠、大林廠緊急停爐，石化產業鏈跳腳。中油石化事業部表示，從整修重新開爐到恢復產能要三天，損失至少一、二十億跑不掉。

封測大廠日月光在高雄共有30棟廠房，扣除四棟興建中，有26棟廠房受停電影 響；一名高階主管哀嘆，過去台電三不五時小跳電，類似突擊演習，這次停電時間拖很長，時間分秒過，遲遲沒有復電，「幾乎快要不能呼吸」。

經濟部工業局統計，全台62座工業區有48座受波及；科技產業園區以南部受到牽連較大，有521家廠商停電。

南部是石化產業重鎮，高雄林園工業區有22家工廠，仁大工業區中大社區有11家石化廠，仁武34廠，昨早無預警停電，許多運轉中的鍋爐被迫停車。「石化廠停爐一分鐘就不得了」，林園工業區服務中心主任簡守防表示，昨午雖陸續回報復電，損失尚無法估算。

三○三全台大停電，高雄林園一家加油站因為電力到下午都還未恢復，只能貼出告示無法營業。（記者劉學聖／攝影）

已有石化業者不滿無預警停電，揚言要向台電求償。中油內部員工說，2017年的八一五全台大停電，因中油承包商操作疏失，導致大潭發電廠六部機組全部跳停，台電向中油提出上億元的賠償。

中鋼小港廠區生產基地也受停電影響，中鋼董事長翁朝棟全天坐鎮小港廠區，他說，高爐與動力工廠已都穩住，「中鋼是計畫性生產，先穩住高爐，高爐沒問題就阿彌陀佛」。

加工處表示，三○三大停電受影響的加工區、園區共六處，包括楠梓加工區、前鎮加工區、臨廣加工區、高雄軟體園區、成功物流園區，及屏東加工區。

加工區內員工指出，久久沒復電，有公司中午就請員工直接回家。業界人士指出，楠梓加工區的日月光、華泰、恩智浦，損失不少。