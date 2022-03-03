三接外推環評1.5小時火速過關 潘忠政：永記藻礁傷痕

環保署2日召開環評大會，中油第三天然氣接收站外推方案環差，在會中闖關成功。（記者翁至威／攝影）

歷經「珍愛藻礁 」公投爭議，中油第三天然氣 接收站外推方案昨首度闖關環評大會，但僅花1個半小時就通過，預計2025年完工商轉。藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政批評，政府假藉能源轉型犧牲自然資源，令人唾棄，台灣會永遠記得藻礁的傷痕，期盼三接外推方案過關後，是藻礁不再受傷害的開始。

昨環評審查時，台灣能源依賴度意外成為討論焦點，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，台灣天然氣高度依靠國外，去年俄羅斯 進口占比約一成，現在俄羅斯入侵烏克蘭可能影響未來國際能源供應量與價格，政府應全面檢討天然氣政策。

環評委員張學文也說，台灣天然氣依靠外國供應，「無法操縱在台灣手上」，建議台灣的能源規畫可做滾動式調整。

經濟部政務次長曾文生說，天然氣接收站是減碳的重要工程，也可有效提高供電穩定度，且台灣能源依存度將愈來愈低，最大目標仍是要擴張發展再生能源，目前主力為離岸風電、太陽光電，還研發地熱、海洋能，建設接收站目的不是擴張天然氣，只是作為橋接之用。

至於三接生態方面，中油認為殼狀珊瑚藻不同月分的覆蓋率變化不大，擬將調查頻率從每月一次下修為每季一次，但遭環評委員反對，最終決議冬季、春季每月監測一次，夏季、秋季每季一次，不但要現場監測，還要以無人機調查覆蓋率。