憂鬱妻悶死暴力失智夫 情堪憫恕判緩刑

桃園地院審酌白婦受嚴重憂鬱影響，再依刑法情堪憫恕第三度減刑，2日依殺人罪判她1年6月，緩刑3年。(記者曾健祐／攝影)

白姓婦人照顧失智 症丈夫壓力過大，靠高劑量安眠藥度日，先生發作還會暴力相向、出言辱罵，白婦情緒崩潰拿枕頭悶死丈夫。桃園地方法院審理時，小孩都求情，表示「不希望媽媽入獄」，法院以白辨識行為下降、構成自首，情堪憫恕等，三度減刑，昨依殺人罪判她1年6月，緩刑3年。

檢方調查，白婦因先生年邁有失智症，無法辨識家人還會暴力相向，她長期照顧身心俱疲，精神、心理壓力巨大，2019年6月4日拿枕頭悶住老公口鼻，被護理人員發現制止，立刻對他進行急救並送醫，但搶救一個多禮拜仍不治。

偵訊時白否認殺人，稱沒有用枕頭悶住先生，是怕他頭撞到牆壁才多放一顆枕頭在他頭上，不清楚為何最後會在臉上。小孩說，母親長期照顧爸爸精神壓力大，須服用最高劑量安眠藥幫助入睡，爸爸也曾辱罵媽媽，嚴重時甚至會對家人動粗。

案發前幾個月，媽媽每天晚上睡不到兩小時，爸爸可能隨時醒來揍她；護理人員也說，目擊婦人用枕頭摀住老翁口鼻，急救時婦人說「不用救他，我會去自首」、「都是我做的」等語。

檢方依殺人罪嫌起訴，但請法院審酌婦人因照顧壓力，須服高劑量安眠藥度日，子女也不願對母親提告；本案實屬人倫家庭不幸，請求法院酌減其刑。

桃園地院審酌白婦受嚴重憂鬱影響，案發後構成自首符合減刑要件，根據精神鑑定其依辨識而行為之能力已顯著下降；另子女受父親死亡之苦，難再承受媽媽入監此生離之悲，再依刑法情堪憫恕第三度減刑。依殺人罪判刑1年6月，緩刑3年，可上訴。