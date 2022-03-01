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台北歷史最悠久的簡體字書店 明目書社熄燈

記者陳宛茜／台北1日電
堪稱台北歷史最悠久的簡體字書店「明目書社」熄燈，上周四舉行最後一次「開書大典」，卅年讀者紛紛回籠重聚。左二為明目書社社長黃月棋。(記者陳宛茜／攝影)
堪稱台北歷史最悠久的簡體字書店「明目書社」熄燈，上周四舉行最後一次「開書大典」，卅年讀者紛紛回籠重聚。左二為明目書社社長黃月棋。(記者陳宛茜／攝影)

堪稱台北歷史最悠久的簡體字書店「明目書社」3日正式熄燈，上周四舉行最後一次「開書大典」。30年老讀者紛紛回籠重聚，除重溫「搶書」老規矩，還搶著把書店用了30年的書櫃搬回家珍藏。一位台大化學系教授手裡抱著書，向明目社長黃月棋深深致謝：「謝謝明目的書讓我功力大增，教書30多年還可以繼續教下去。」

明目書社創辦人賴顯邦醉心哲學，1980年代遠赴北大哲學系旁聽，誤打誤撞做起簡體字書生意。當時台灣求知若渴，對岸擁有許多台灣譯者來不及翻譯的好書。在陸版書還不能進口的年代，賴顯邦和太太黃月棋就在台大校門口擺簡體字書攤，遇到警察掃蕩收起書拔腿就跑。為了紀念這一段「明目張膽」賣禁書的歲月，賴顯邦登記合法書店時，就把書店取為「明目」。

明目第一代客人都是在街頭認識的。多是大學教授、研究生，時間一到站在街頭癡心等候；賴顯邦的車一停下，他們蜂擁而上，搬下紙箱、撕下膠帶，動手翻書、搶書，明目的「開（搶）書大典」就從那時開始。當賴顯邦轉進台大溫州街開設書店，當年在書攤搶書的研究生當了教授，仍固定到明目參加「開書大典」。

賴顯邦搬回台中後，明目書社交給姪子當店長，他和太太每周四固定開車送書到明目，一整天在書社外擺龍門陣跟大家聊天，老讀者也選在那天到明目「搶書」兼聊天。長達卅年明目「開書大典」堪稱台灣出版界奇景，許多學者、作家、出版人如舒國治、楊澤幾乎不缺席，總是聊到月亮高掛天邊，賴顯邦夫妻開著書車回台中。數年前賴顯邦罹癌辭世，黃月棋決定把台北的明目書社收掉，但台中的明目書社仍持續營運。

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