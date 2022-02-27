高雄五輕整治 有晶圓沒公園？環團：菊承諾 邁不埋單？

台積電即將設廠在高雄中油楠梓煉油廠土汙地，目前正在進行加緊整治中。（記者劉學聖／攝影）

台積電 決定到中油高雄煉油廠（五輕）舊址設廠，除了土壤汙染「光速」整治作法引發熱議，最關鍵的環評審查也將趕在3月4日登場，但全案規畫只見晶圓廠，2014年時任市長陳菊承諾的後勁生態公園、工業遺址等煉油廠轉型規畫全數消失，連基本的綠地都少得可憐。在地環保團體地球公民基金會日前舉辦論壇質問市長陳其邁，「為何菊姐的承諾都不埋單？」

地球公民基金會執行長李根政回憶，2014年9月27日在後勁鳳屏宮前的「反五輕24周年晚會」，時任市長陳菊演講時宣示，五輕關廠後要成立生態公園。

李根政表示，後勁居民和環保人士當年除了反中油汙染，也在2008年引進德國 魯爾工業區轉型再造經驗，提出五輕改造生態公園的計畫，2012年甚至辦競圖，並帶著獲獎競圖作品拜訪陳菊，獲陳菊肯定。他說，因為知道中油整治汙染時間會很長，「我們一直謹記這個政治承諾，等待市府未來在變更五輕的都市計畫時，能納入生態公園規畫」。

不過，李根政後來看到市府都計變更的資料表示失望，因為台積電第一期設廠計畫的兩個廠區，「公園綠地」兼作滯洪池、自來水等設施，分別有3.67和2.89公頃，分布在廠區兩側，完全沒考慮設生態公園。

楠梓區宏毅里長馮靖絨說，後勁人反五輕汙染20多年，就是盼五輕遷走，換來生態公園，也比照德國魯爾工業區模式轉型，兼顧經濟與環保，讓環境更好，結果來了台積電，生態公園卻沒了，這落差太大。

高雄市府都發局總工程司郭進宗說，台積電要來帶領產業轉型和城市轉變，地方高度肯定，環境、生態等議題都在討論中，從都計到環評都有說明會或公聽會，創造對話空間，專家學者審查時也會綜合考量。

台積電昨表示，公司向來積極營造科技與生態的平衡，廠區規畫也會考 量當地生態。2021年起更與廠區所在地政府合作，積極植樹，希望為綠色社區盡一份心力。若政府開發單位在後續生態規畫上有需要台積配合的地方，會盡力支持。