路面結冰腳底打滑…領隊伸手救同伴 品田山雙墜亡

搜救人員透過空拍機找到罹難者，但品田山地勢險峻，且積雪嚴重，根本找不到立足點進行吊掛。（圖：新竹縣消防局提供）

陳姓男子昨清晨與商業登山團一行六人攀登品田山，返程途中行經第一斷崖處時，疑路面結冰，打滑跌落山谷，吳姓領隊見狀想拉陳男一把，沒想到也跟著墜崖，搜救人員以空拍機發現陳男墜落百米深處，尋獲時已失去生命跡象，四個多小時後也找到吳男遺體，兩人先拉回品田山三角點，今早由空勤總隊直升機運送至竹東。

此登山團為五天四夜行程，從台中武陵進入，預計從新竹五峰觀霧出，沿途走完武陵四秀，昨天進入第三天行程，一行人輕裝從新達山屋出發，攀登武陵四秀之首「品田山」後欲返回山屋。

據了解，當時陳男（67歲）走在品田山三角點往V型斷崖100公尺處時，因路面結冰溼滑不慎墜谷，吳男見狀第一時間想伸手抓住他，但因重力加速度，整個人也重心不穩，雙雙墜落。

搜救人員下午以空拍機在山稜線下約100公尺處石塊上，發現穿著藍色衣物的陳男與背包，但他一動也不動，疑似已失去生命跡象。

搜救人員攀爬近90度的山壁，設法以垂降方式接觸陳男，但山上有殘雪，加上山嶺險峻，路段又結冰溼滑，大幅增加搜救難度。消防局第二大隊長陳軍佑表示，吳男因穿著灰黑色衣物，與石塊顏色太接近，空拍機畫面起先無法確認位置，搜救人員垂降至陳男附近後，再沿路搜尋，昨晚發現吳男遺體。

品田山地勢險峻，去年才發生兩起墜崖事件造成二人死亡，沒想到今年又發生憾事。