我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭開戰要花多少錢？愛沙尼亞前防長：每天200億

2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

路面結冰腳底打滑…領隊伸手救同伴 品田山雙墜亡

記者巫靜婷／新竹27日電
搜救人員透過空拍機找到罹難者，但品田山地勢險峻，且積雪嚴重，根本找不到立足點進行吊掛。（圖：新竹縣消防局提供）
搜救人員透過空拍機找到罹難者，但品田山地勢險峻，且積雪嚴重，根本找不到立足點進行吊掛。（圖：新竹縣消防局提供）

陳姓男子昨清晨與商業登山團一行六人攀登品田山，返程途中行經第一斷崖處時，疑路面結冰，打滑跌落山谷，吳姓領隊見狀想拉陳男一把，沒想到也跟著墜崖，搜救人員以空拍機發現陳男墜落百米深處，尋獲時已失去生命跡象，四個多小時後也找到吳男遺體，兩人先拉回品田山三角點，今早由空勤總隊直升機運送至竹東。

此登山團為五天四夜行程，從台中武陵進入，預計從新竹五峰觀霧出，沿途走完武陵四秀，昨天進入第三天行程，一行人輕裝從新達山屋出發，攀登武陵四秀之首「品田山」後欲返回山屋。

據了解，當時陳男（67歲）走在品田山三角點往V型斷崖100公尺處時，因路面結冰溼滑不慎墜谷，吳男見狀第一時間想伸手抓住他，但因重力加速度，整個人也重心不穩，雙雙墜落。

搜救人員下午以空拍機在山稜線下約100公尺處石塊上，發現穿著藍色衣物的陳男與背包，但他一動也不動，疑似已失去生命跡象。

搜救人員攀爬近90度的山壁，設法以垂降方式接觸陳男，但山上有殘雪，加上山嶺險峻，路段又結冰溼滑，大幅增加搜救難度。消防局第二大隊長陳軍佑表示，吳男因穿著灰黑色衣物，與石塊顏色太接近，空拍機畫面起先無法確認位置，搜救人員垂降至陳男附近後，再沿路搜尋，昨晚發現吳男遺體。

品田山地勢險峻，去年才發生兩起墜崖事件造成二人死亡，沒想到今年又發生憾事。

兩名登山客攀登品田山不慎墜崖，搜救人員搭乘空勤直升機前往事故地點搜救。（圖：新竹...
兩名登山客攀登品田山不慎墜崖，搜救人員搭乘空勤直升機前往事故地點搜救。（圖：新竹縣消防局提供）

上一則

高雄五輕整治 有晶圓沒公園？環團：菊承諾 邁不埋單？

下一則

黃偉哲「線民案」纏身 民進黨仍將提名拚連任

延伸閱讀

比聖母峰基地營還高 Lamborghini Urus挑戰極地公路

比聖母峰基地營還高 Lamborghini Urus挑戰極地公路
奧利宏島惡夢

奧利宏島惡夢
信心商業駕校提供 Q&A 釋疑 您是否需要完成ELDT入門級駕駛員培訓課程？

信心商業駕校提供 Q&A 釋疑 您是否需要完成ELDT入門級駕駛員培訓課程？
路不平害護校生摔癱 獲國賠2536萬

路不平害護校生摔癱 獲國賠2536萬

熱門新聞

全民健保連續收支失衡，必須調整健保費率，擬廢除停保制、調高投保上限。（本報資料照片）

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

2022-02-22 20:43
(圖:指揮中心提供)

台3/7起可在家1人1戶隔離 檢疫天數縮至10日

2022-02-24 12:47
長榮國際股份有限公司舉行股東臨時會，張榮發兒子張國明（左二）、女婿鄭深池（左三）等進入股東會場前與幕僚交換意見。(記者潘俊宏／攝影)

長榮王國變天 張國煒母改支持大房弟弟派逆轉勝

2022-02-25 07:26
臉書粉絲專頁「老高漫談臉書專頁」版主去年6月3日貼文指出，一度想代表中央疫情指揮中心向這個「美國在台機構的人」宣達口罩令。圖／取自臉書「老高漫談臉書專頁」

獨／美軍「特戰合作組」駐台 他口罩沒戴好被曝光

2022-02-20 09:18
國安會前秘書長蘇起出席兩岸基金會新書發表會表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係，這是我方的生存之道，烏克蘭的教訓就在眼前了。（記者林俊良／攝影）

蘇起：台灣要好好處理大國關係 烏克蘭教訓就在眼前

2022-02-22 19:49
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。(圖:北市府提供)

今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙

2022-02-25 08:26

超人氣

更多 >
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動