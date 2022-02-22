15位大法官 11位蔡任命…萊豬釋憲 藍：勿扼殺地方自治

行政院去年函告地方政府禁售萊豬自治條例無效，北市、台中、嘉義、台南四縣市議會聲請大法官 釋憲，憲法法庭今開庭辯論。由於15位大法官中有11位由蔡英文 總統任命，四縣市議會黨團昨聯合呼籲中央勿扼殺地方自治，開民主倒車，盼大法官能維護司法的獨立、公正性，發揮良知、專業，捍衛人民健康權。

中央政府開放萊克多巴胺肉品進口，北市、台中、台南及嘉義等縣市訂定更嚴格的食安自治條例，都被行政院函告無效，各縣市向司法院聲請釋憲，今言詞辯論。台中市議會國民黨 團執行長黃健豪昨與台北市議會黨團聯合舉行記者會，呼籲大法官要超脫政黨政治，守護中央地方分權的憲政精神，不要成為護航行政院的下屬機關。

北市議會國民黨團書記長王欣儀質疑，大法官提出的爭點，竟然特別納入雙方（中央、市議會）都沒有提出爭執的事項，加入自治條例涉嫌違反國際法、構成國際貿易障礙等問題，令人擔心恐有政治力介入。

釋憲結果 料將影響福食

政大法律系教授廖元豪說，依地方自治權，中央的函告無效手段相當偏頗，作為粗暴，地方政府要訂定更嚴格的食品安全標準，應是天經地義，大法官第738號解釋就曾針對電子遊戲場等提出類似解釋；但中央將萊豬事項解釋成國際貿易、專屬中央事項，地方不能管，這是錯誤的。

台北市議員游淑慧說，從來沒有想到，地方政府竟然要為了人民的食安問題，與中央對簿憲法法庭。她問民進黨、衛福部，是為了誰的利益？議員徐巧芯表示，這次釋憲將涉及中央與地方權責，不僅討論萊豬，也會影響福島食品、基因改造食品等，未來議會想幫市民訂定更高標準，都有可能遭到這樣的對待。

「去問問鄉親誰願意吃萊豬和核災食品？」台南市議會國民黨團書記長李中岑說，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌都是學法的，怎會違反憲法第22條保障人民健康基本權？嘉市議會國民黨團書記長張秀華說，國際貿易與健康應不牴觸，訂更嚴格條例只希望萊豬不要出現在嘉市，不能因貿易簽約而犧牲人民健康。