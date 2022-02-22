15位大法官 11位蔡任命…萊豬釋憲 藍：勿扼殺地方自治
行政院去年函告地方政府禁售萊豬自治條例無效，北市、台中、嘉義、台南四縣市議會聲請大法官釋憲，憲法法庭今開庭辯論。由於15位大法官中有11位由蔡英文總統任命，四縣市議會黨團昨聯合呼籲中央勿扼殺地方自治，開民主倒車，盼大法官能維護司法的獨立、公正性，發揮良知、專業，捍衛人民健康權。
中央政府開放萊克多巴胺肉品進口，北市、台中、台南及嘉義等縣市訂定更嚴格的食安自治條例，都被行政院函告無效，各縣市向司法院聲請釋憲，今言詞辯論。台中市議會國民黨團執行長黃健豪昨與台北市議會黨團聯合舉行記者會，呼籲大法官要超脫政黨政治，守護中央地方分權的憲政精神，不要成為護航行政院的下屬機關。
北市議會國民黨團書記長王欣儀質疑，大法官提出的爭點，竟然特別納入雙方（中央、市議會）都沒有提出爭執的事項，加入自治條例涉嫌違反國際法、構成國際貿易障礙等問題，令人擔心恐有政治力介入。
釋憲結果 料將影響福食
政大法律系教授廖元豪說，依地方自治權，中央的函告無效手段相當偏頗，作為粗暴，地方政府要訂定更嚴格的食品安全標準，應是天經地義，大法官第738號解釋就曾針對電子遊戲場等提出類似解釋；但中央將萊豬事項解釋成國際貿易、專屬中央事項，地方不能管，這是錯誤的。
台北市議員游淑慧說，從來沒有想到，地方政府竟然要為了人民的食安問題，與中央對簿憲法法庭。她問民進黨、衛福部，是為了誰的利益？議員徐巧芯表示，這次釋憲將涉及中央與地方權責，不僅討論萊豬，也會影響福島食品、基因改造食品等，未來議會想幫市民訂定更高標準，都有可能遭到這樣的對待。
「去問問鄉親誰願意吃萊豬和核災食品？」台南市議會國民黨團書記長李中岑說，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌都是學法的，怎會違反憲法第22條保障人民健康基本權？嘉市議會國民黨團書記長張秀華說，國際貿易與健康應不牴觸，訂更嚴格條例只希望萊豬不要出現在嘉市，不能因貿易簽約而犧牲人民健康。
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