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「不堪驚擾」 90歲徐立德訴離小35歲妻 法官准了

記者林孟潔／台北19日電
行政院前副院長徐立德（左）訴請與陳怡伶（右）離婚，法院判准。(中央社資料照片)
行政院前副院長徐立德（左）訴請與陳怡伶（右）離婚，法院判准。(中央社資料照片)

總統府前資政徐立德與小他35歲女音樂家陳怡伶結婚，開啟人生第二春，但再婚後第三年，徐以兩人價值觀差異為由訴請離婚，一審判徐敗訴，但二審逆轉判准兩人離婚，被最高法院發回更審，更一審再判准徐立德、陳怡伶離婚，最高法院駁回上訴確定。

90歲徐立德曾任財政部長、經濟部長、經建會主委、行政院副院長、總統府資政，元配劉勤生2009年過世。2013年6月，當時82歲的徐立德與47歲的女音樂家結婚，一度傳為美談。

徐2016年向台北地院訴請離婚，徐主張和陳女結婚後，因生活習慣、價值觀差異，他自2015年初即搬離兩人住處。2016年8月，陳女與父母爭執而怪罪他，當年底陳女因婚前私事在媒體上曝光出現自殘行為，以此為情緒勒索，他年歲已高難承受，因此訴請離婚。一審認為徐提出的理由，尚未構成無法維持婚姻的重大事由，駁回他的要求。

二審認為，徐立德與陳女2016年4月後就沒再同居，分居初期雙方雖仍有互動，但同年8月起，陳女怪罪徐立德建議處理她和父母的方式不當心生怨懟，還嘲諷徐將因無須扶養她而感到歡欣，雙方婚姻出現破綻。陳女又因父母向媒體批露婚前私事大受打擊，並揚言再次自殘，年邁的徐立德「不堪驚擾」，讓徐更無維持婚姻意願。

二審認為，兩人婚姻已無回復之望；女方未能理性溝通，徐也沒體諒、給予支持，雙方可責程度相當，判准兩人離婚。最高法院認為，徐立德主張雙方2015年開始分居至今，但被陳女始終否認有分居事實，和徐立德採不同說法，但二審未就「是否應判准離婚」做出實體判斷，因此廢棄發回更審。

更一審認為，雖然徐先搬離住處造成兩人婚姻破綻，有責在先，但之後雙方都未能積極挽回婚姻，甚至兩人在未同居期間，因個人因素以消極、負面的態度處理婚姻，肇致婚姻裂痕加深，破綻更加擴大，判准兩人離婚；最高法院駁回上訴，全案確定。

財政部

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