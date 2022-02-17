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6都居冠 北市邁入「超高齡 」 逾20%市民超過65歲

記者林麗玉、徐如宜／台北17日電
台北市一月底成為六都第一個超高齡直轄市，每五名市民就有一人超過六十五歲。圖為公園的長者。（記者潘俊宏／攝影）
台北市一月底成為六都第一個超高齡直轄市，每五名市民就有一人超過六十五歲。圖為公園的長者。（記者潘俊宏／攝影）

全台高齡化，台北市1月底正式成為六都中第一個超高齡直轄市五位市民就有一人超過65歲，逾20%。民團憂心，除長者照護缺口大，人數更多的健康、亞健康高齡者對自身不健康無自覺，政府目前政策多為協助弱勢的殘補制，而不是強調老人平等權益保障，也欠缺對高齡人才運用整體規畫，顯見面對超高齡化，「全台都還沒準備好」。

當一個社會的65歲以上老年人口占比超過20%，稱之為「超高齡社會」。根據1月底六都人口結構統計，台北市65歲以上達20.02%；其次為高雄的17.62%；全國平均則為16.91%；至於非直轄市，全台最老縣市嘉義縣長者達21.18%。

北市進入超高齡城市，但市府估算，北市逾50萬高齡者中，約10萬長者屬程度不等失能，但日照或機構等長照資源仍不足，北市43家老人日間照顧機構，收托量僅1684人，數百人候補中。

但超高齡社會的問題不限於長照，高齡人口中更多的是仍保有健康、甚至還扮演傳承、照顧者角色。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，政府應打破過去老人福利思維，訂定「老人權益保障法」，採對等的老人政策，「社會該給什麼樣平等權？」包含高齡者的居住權、健康權、交通權都應立法保障，例如並非老人就不能開車，而是怎麼安全開車，台灣現在對「老」議題，做得實在太慢。

張淑卿也說，對更多的健康長者來說，需要的是高齡人才運用，包括強化高齡就業，這幾年通過的高齡就業專法，並沒有太多強化社會對長者工作權保障，社會普遍不認為老人可繼續工作。

老盟更憂心，這應是整個社會議題，若不跳脫過去思維，超高齡化社會的老人與其他族群衝突也會愈來愈嚴重，年輕人恐會因老人社福花費龐大，社會氛圍變得討厭老人，甚至衍生社會衝突。

全台高齡化 製表／林麗玉、許政榆、徐如宜【作者：邱菀苓，日期：2022-02-1...
全台高齡化 製表／林麗玉、許政榆、徐如宜【作者：邱菀苓，日期：2022-02-17，數位典藏序號：20220217003059217】

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