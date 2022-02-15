國民黨地方縣市擬自訂核食高標 政院：權歸中央

日本福島五縣食品有條件輸台。國民黨立院黨團14日提出「五要求、六主張」，主張禁止福島五縣水產品、乳製品及嬰幼兒製品進口。圖為賣場日本水產品（示意圖，非福食）。(記者黃仲裕／攝影)

台灣行政院日前宣布開放日本 福島五縣食品有條件輸台。國民黨 立院黨團舉司法院大法官 第738號解釋指出，各縣市有地方自治權，可訂定更高的食安標準。行政院發言人羅秉成回應，事涉國際貿易與外交政策，是憲法明定權歸中央立法並執行的專屬事項，地方政府無權訂定自治條例排除適用。

國民黨團14日提出「五要求、六主張」，除了要求行政命令備查改審查，並盼比照南韓，禁止福島五縣水產品、乳製品及嬰幼兒製品進口；另包括校園食品輻射零檢出、建立核食受害賠償機制。

國民黨團並主張政府定期赴日查驗、建制福島五縣食品無輻射標章、要求日本政府出具官方安全證明文件、維持九大類食品逐批檢驗、全額補助地方政府購買輻射定量檢測儀器設備；經檢驗出「銫137」，即應加驗「鍶90」。

針對國民黨擬聯合地方執政縣市抵制核食，行政院先前回應，地方的食安自治條例不可牴觸中央法規。國民黨團首席副書記長李德維昨指出，大法官第738號解釋已打臉行政院說法，大法官認為，憲法保障地方自治精神，前提是必須符合公眾利益，因此，地方政府有權訂定比中央更嚴格的福島食品標準。

民進黨團幹事長鄭運鵬則表示，南韓經濟副總理認為鬆綁福島食品與否，是推動申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTTP）」的條件，日、韓過去有多方面貿易戰，日本曾禁止高階化學用品輸出到南韓，日本雙方各項競爭都有設貿易壁壘，各有勝負。

民進黨團副幹事長黃世杰說，CPTTP是多方貿易協定，各國都要採一致標準，才有合理公平貿易條件；用地方包圍中央訂定更嚴格標準，是破壞各國貿易標準，大法官第738號解釋寫得很清楚，要透過具體議題、個案權衡釐清，不能延伸到所有議題或由地方自由解釋。

羅秉成指出，調整日本食品的進口管制，事涉國際貿易與外交等中央政策，如有地方自治條例違反此一憲法規定的權限劃分原則，即生牴觸憲法與中央法規的情形，依「地方制度法」第30條規定，應予函告無效或不予核定。

羅秉成指出，大法官第738號解釋是針對電子遊戲場與學校、醫院等設施應保持距離所為的考量，電子遊戲場固定座落在各地方轄區，核照權限又歸地方政府，因此有「因地制宜」的地方立法空間；此與食品具全國流通性及食安衛生標準具全國一致性的性質不同，二者不能相提並論，也無從比附援引。