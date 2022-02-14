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新聞評論／蛋荒問題在蛋農？蛋商？ 陳吉仲「畫錯重點」

聯合報社論
陳吉仲宣布將雞蛋產地價格調高台幣兩元。（本報資料照片）
陳吉仲宣布將雞蛋產地價格調高台幣兩元。（本報資料照片）

為解決蛋荒問題，農委會主委陳吉仲在年後宣布補助蛋農每台斤三元(台幣，下同，約0.1美元)；但短短幾天後，他突然又宣布加碼，將雞蛋產地價格調高兩元。陳吉仲宣稱，如此一來，蛋農每台斤可多獲五元收益。從年前到年後，人們看到蔡政府不斷試圖控制蛋價，卻只製造了更多缺蛋恐慌。如果提高產地價格就能解決蛋荒，那麼，陳吉仲不該懷疑有人在囤積嗎？或者他只是裝作不知情？

這波蛋荒，主要癥結是在政府的胡亂干預與補貼，造成市場惜售、農民棄養，乃至盤商囤積等問題交互糾結難解。現代經濟社會生產鏈的環節錯綜複雜，一旦發生供需失衡，價格便易漲難跌，再加上預期心理的追漲螺旋，後果更難逆料。主計處發布元月消費者物價指數年增率為2.84%，已連續六個月超過2%的警戒線；其中蛋價增幅18.36%，是民眾最「有感」的項目。

農委會的錯誤，在於妄圖短視近利地進行蛋價干預，只求掩蓋市場供需失衡的事實，卻不願正視市場競爭及產銷調節機制。因此，在雞蛋供應過剩時，農委會祭出補貼，鼓勵農民大力屠殺雞隻；在雞蛋供應不足時，又設定天花板限制蛋價上漲，導致蛋農失去養殖意願。農委會如此干預來干預去，為的不過是維持自己「很能幹」的政治顏面；但遭到政治黑手破壞的產銷市場，便失去了正常運作服務民眾的胃口。

蛋荒一直無解，除了政府不斷干預市場，另一個重要原因，是農政部門對於農業產銷資訊的掌握不足。根據主計處的調查，去年產地平均蛋價多維持在20多元，至12月則攀升至34.5元。如果農委會及早警覺，早在數月前即開始鼓勵農民增加飼養蛋雞，便不致無法因應春節的大量需求。遺憾的是，農委會卻反其道而行，刻意將34.5元設成蛋價天花板，不准產地漲價。事實上，當時蛋價波動也與飼料急遽上漲有關，但農委會不智地壓抑蛋價，也就愈發掐掉了農民飼養的欲望。

農委會對「產銷資訊」掌握不足，從另一個角度看，還包括對中間盤商囤積居奇的低估。試想，如果農委會放寬蛋價天花板就能紓解蛋荒，不就表示目前有許多蛋是處於遭囤積的狀態，故意不被放到市場上來銷售？那麼，是哪些中盤商在控制這些蛋的流通，使它們無法釋出到市面銷售？事實上，台中及彰化地檢署目前都已針對此啟動囤積、哄抬調查；而陳吉仲入朝為官快六年，他只會撒幣補貼，卻連誰在囤積居奇都無法掌握，豈不令人失望？

2019年蛋價曾飆漲到每台斤70元，監察院即曾對農委會發函糾正，並提出三點改善建議，一是即時掌握產銷資訊，並適時進行產銷調節；二是畜產會應就每年進口種雛雞數量及養雞協會資訊進行調查統計；三要機動進口雞蛋進行調節。然而，這些建議，農委會無一做到，才會讓蛋的荒謬劇重演。

台灣目前的問題，除了蛋荒，蛋價也嫌太高，已高於歐美日等開發國家。以近一周的價格看，日本超市的十顆盒裝雞蛋零售價約在日幣98圓（台幣25元）到298日圓（約台幣75元）之間，比台灣同級品便宜許多。再看歐洲，今年1月下旬的歐盟平均零售蛋價，也僅及台灣批發價的一半。台灣雞蛋為何如此高貴，陳吉仲能給個說明嗎？

從農委會決策的朝令夕改，到一成不變的補貼和價格管制，暴露的是官員的無能和托大。這波蛋荒真正的問題不在蛋農，而在蛋商；更嚴重的，是畫錯重點的陳吉仲。（轉載自聯合報社論）

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