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台薪資不敵歐美 玉山學者計畫挖不動國際人才

記者馮靖惠／台北12日電
台灣玉山學者計畫用高薪挖角國際學者卻挖不動。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）
台灣玉山學者計畫用高薪挖角國際學者卻挖不動。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

玉山學者計畫用高薪挖角國際學者卻挖不動，頂尖大學坦言，玉山學者三年最高500萬元台幣的薪資，在台灣學界已相當高，但放到國際上還是少得可憐，再加上學者在原先國家的研究團隊不能帶過來，來台後變成「陽春學者」，沒有立即人力可用，成為到台阻力。

清大研發長曾繁根表示，有能力的學者有很多選擇性，挑選標準除了薪資，也考量工作環境。玉山學者薪資在台灣雖已很高，在國際上還是不夠高，曾邀請過四、五名美國學者，全都不願意過來。美國資深教授的年薪大約30至60萬美元，跟玉山學者實在差太遠了。

台科大主秘、電子工程系教授呂政修說，學者是否願意來台，除了薪資外，最在意的還是學校能不能提供足夠資源。例如實驗室的營造，做研究所需要的博士後研究員等。若玉山學者一個人來台，沒有立即人力可以用，就會變成阻力，不過若政府願意砸更多資源下去，就能「把整批團隊挖過來」。

台灣的大學教授薪資不敵香港、歐美，教育部從四年前開始，每年編列3、4億元台幣開辦玉山學者計畫，用高薪挖角國際頂尖人才來台任教，然而申請件數從首年141件逐年遞減至2021年度的94件。頂大坦言，邀得動的大牌學者都已來了，有些是退休教授，教研精力和企圖心已過高峰，猶如來台乾領退休金

對此，教育部新增期中審查機制，學者須提交期中報告；大學端認為，若學者不符合期待，提供退場機制是好事。

此外，教育部過去在公布玉山計畫審查結果時，事前事後都不公開獲補助名單，理由是學者還不確定會來台，屢挨批黑箱作業；教育部也調整作法，在玉山學者計畫網站公布各校執行成果及每年核定已聘任的學者名單。

清華大學研發長曾繁根說，玉山計畫已實施第四年，邀不動的就是邀不動，有些退休教授只是來領「高額退休金」，實在沒什麼意思；台科大主秘、電子工程系教授呂政修也說，推估玉山學者人數可能還會再減，年紀大或準備退休的資深教授較有機會回來。

教育部 退休金 香港

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