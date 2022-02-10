藍委批核食標準比俄羅斯鬆 食藥署：飲食習慣不同難比

食藥署比較台灣與國際輻射標準。(圖／食藥署提供)

蔡政府8日宣布解禁日本福島五縣市食品，並稱台灣的檢測標準符合國際標準，甚至比CODEX更嚴格，但遭國民黨 質疑台灣的標準較俄羅斯寬鬆。衛福部食藥署今天發文澄清，外界僅擷取部分數據，有誤導民眾之虞，如俄羅斯等國僅規範銫137的標準，台灣則是規範銫134和銫137的總和，且俄羅斯的飲食習慣和台灣大不相同，難以比較。

國民黨指出，台灣嬰兒食品所允許的殘留量是「50貝克/公斤」，但如俄羅斯、白俄羅斯 、烏克蘭等，都是採取了更嚴格的「40貝克/公斤」標準，且「國際防止核戰爭醫生組織」（IPPNW）也採取對孩童「4貝克/公斤」及對成人「8貝克/公斤」的標準。因此批評民進黨政府如何說服民眾台灣是採用最嚴格的標準。

不過今天食藥署發文表示，外界僅擷取部分數據，有誤導民眾之虞。例如這些國家在茶、牛乳、 乳製品、漿果、菇類、肉類及魚類等，限值都高於台灣的規範。另外，俄羅斯等國只有訂銫137的標準，但台灣規範的是銫134和銫137的總和，無法相比較。

食藥署也表示，台灣標準訂定範圍包括乳及乳製品、嬰兒食品、飲料及包裝水、其他食品等品項，所有食品均有標準管制。因此綜合各項規定，台灣確已較國際標準嚴格。

而俄羅斯地處發生核子事故災害區域，且飲食習慣亦與台灣大不相同，因此其所評估的攝食量及允許劑量高低互異，能否相互比較也有爭議。台灣現行標準與國際組織(Codex)、美國、歐盟、加拿大、紐澳、及與台灣飲食文化及環境條件較為接近之新加坡 、南韓等亞洲國家比較，均較嚴格。