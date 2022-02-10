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傻模赴約遭迷姦還被偷拍性愛片 閨密靠定位衝摩鐵救人

記者張議晨／高雄10日電
陳姓男子涉嫌下藥性侵小模，被高雄地檢署起訴。圖為示意圖。(Ingimage)
陳姓男子涉嫌下藥性侵小模，被高雄地檢署起訴。圖為示意圖。(Ingimage)

高雄A姓小模因缺錢找上陳姓男子當乾爹，去年9月晚間和陳男約好後到三民區一家摩鐵赴約，卻慘遭陳男下藥性侵，陳還趁A女昏迷時拍下裸照，A女李姓閨密透過手機定位衝到摩鐵救人，陳男卻僅丟下1萬元想要息事寧人，後來A女在李女陪同下報案，檢警在陳男住處搜出多顆FM2，高雄地檢署偵結，依強制性交罪起訴陳男。

檢警調查，41歲陳男在網路認識A女，兩人談妥包養1次1萬5000元，去年9月11日晚間，陳男邀A女到三民區一家摩鐵碰面，A女以為赴約後能賺進大把鈔票，開心赴約後喝下陳男準備的紅酒，沒料因此不省人事，被陳男性侵得逞。

A女出發前，曾向李姓閨密透露要去找「乾爹」，閨密苦勸她不要赴約，但A女不聽，為了不讓閨密擔心，A女赴約時打開手機定位，讓李女能隨時掌握行蹤，當晚因李女連繫不上A女，擔心她發生意外，與男友透過手機定位找到赴約的摩鐵。

李女等人到場時，當場看到陳男攙扶神智不清的A女準備退房，兩人馬上衝上前質問，陳男當場掏出6000元想要息事寧人，但李女質疑陳男趁機偷拍，逼得陳男當場交出手機，後來檢視手機相簿，發現A女不僅被下藥性侵，陳男還趁機拍下A女私密照、性愛影片，陳男見事跡敗露，再丟下4000元才離開。

後來A女在閨密陪同下赴警分局報案，警方去年10月持搜索票前往陳男住處搜索，當場扣得22顆FM2及數顆成分不明藥丸，陳坦承下藥性侵，但辯稱使用FM2是為了「助興」。

雄檢偵查時，認為FM2俗稱「強姦藥丸」，陳男就有在服用助眠，怎會不知道吃完後會陷入昏迷，更何況「助興」效用，因此不採信他的說法，依強制性交罪起訴陳男。

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