年輕人不知宋朝 學者嘆：去中後遺症

年輕人不認識宋朝的「宋」字，也不知閩南語的「閩」是福建省簡稱，有學者感嘆文史教育薄弱化，是「去中國化的後遺症」。圖為示意圖。(本報資料照片)

台灣二、三十歲年輕人不認識宋朝的「宋」字，也不知閩南語的「閩」是福建省簡稱，有學者感嘆文史教育 薄弱化，「去中國化的後遺症」。但有歷史老師認為，直接扣上去中國化影響「太無限上綱」。

翰林出版社國、高中國文教科書總召集人宋裕，過年期間到餐廳吃飯，20多歲店員要他先登記，問他貴姓，他說姓「宋」，重複說三遍，宋朝的宋，但店員不知道是哪一個字。當宋裕很想說是foodpanda 的「送」時，店員很快就寫S代替。宋裕感嘆，年輕人不認識宋字，是「去中國化的後遺症」，果然台灣英文教育比國文教育成功許多。

一名大學中文系鍾姓教授分享，曾遇過一位30歲出頭年輕人，連「閩」是福建簡稱都不知道，「去中國化真的影響不小」。

「民進黨 去中國化的過程，中國歷史沒了，中國文化沒了，現在連文字也沒了。」嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，民進黨帶著後代子孫一起沉淪，這是短多長空。

但不少教師認為跟去中國化無直接關聯。台北教育大學語創系副教授楊宗翰說，不宜簡化為年輕人因為去中國化，才導致不識宋字或宋朝。最大的可能應該是書寫或記錄時習慣追求簡化，譬如把「的」字寫成日文「の」。

不過，楊宗翰指出，國語文在台灣被重視度遠不如英語，所以簡單教、不要求、有就好，就是這種輕量化與簡單化，讓整個國家語文教育從根爛起。

歷史補教老師陳啟鵬說，去中國化雖是這十年政府的目標，並不意味著課本讀不到這個字，而且國中歷史課本提到宋朝，國文課本也提到宋朝大文豪蘇東坡，以此要說是去中國化的影響，「未免是無限上綱了」。