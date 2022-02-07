我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

台知名手搖飲「鐵鍋煮髒鞋」 2店員惡搞遭開除

記者蔡維斌／雲林7日電
雲林虎尾一家知名飲料店員工用鍋子煮髒布鞋。（記者蔡維斌／翻攝）
雲林虎尾一家知名飲料店員工用鍋子煮髒布鞋。（記者蔡維斌／翻攝）

雲林縣虎尾鎮一家知名飲料連鎖店，一群調皮員工，竟把煮珍珠奶茶及燒仙草的鍋子，用來煮洗髒布鞋，影片PO上網後馬上「炸鍋」，即便影片很快下架，仍被截取流傳。雲林縣衛生局調查後發現所用的鍋子是報廢鍋，惡作劇員工已遭開除，衛生局仍要求停業1天。

「太嚇人了！這是用來做什麼的鍋子還能洗煮鞋子」、「這是煮珍珠的鍋子啦！」「真惡劣，誰還敢吃」、「置消費煮健康於何地！」今天網路出現一影片，立刻引起民眾熱議。

被PO出影片的這家知名飲料連鎖店位於雲林縣虎尾鎮鬧區，影片畫面是這家飲料店幾名員工，原本在倒垃圾，其中一名員工用腳踼垃圾袋後，畫面一轉轉入飲料店的廚房工作間，一鍋被煮沸的開水，據了解這鍋水可能加有用來清洗鍋具的酵素。

鍋子水滾了後，一名員工把一雙超髒的運動鞋放在鍋內煮，一旁的人還起哄指導，用夾子翻攪鞋子，沒幾秒鐘，整鍋清水立刻變成黑水，這幾名員工還洋洋得意，「對對對，壓下去！」髒鞋在鍋中攪動，幾名員工還像是「實驗成功」一般歡叫。

雲林虎尾一家知名飲料店員工用鍋子煮髒布鞋。（記者蔡維斌／翻攝）
雲林虎尾一家知名飲料店員工用鍋子煮髒布鞋。（記者蔡維斌／翻攝）

這則「鍋子煮髒鞋」的影片雖只有40幾秒，但流出後馬上「炸鍋」引來熱議；許多曾在這家飲料店打工過的員工也紛紛留言，說這是用來煮波霸珍珠奶茶或燒仙草的鍋子。

雲林縣衛生局今天上午獲知，食品管理科長林小玲馬上率員趕往稽查，該店的倉庫架上標著「報廢鍋子區」，店長說明，員工煮鞋是用報廢的鍋子所為。

衛生人員擔心是店家臨時偽裝的「報廢區」，再進入廚房稽查使用中的鍋子，科長林小玲表示，店家稱員工是在打烊前用報廢鍋煮鞋子，純粹是惡作劇，兩名員工已遭該除。

衛生局人員說，經查該店煮茶葉與煮珍珠是用不同的鍋具，即便如此也造成消費者觀感不佳，已請店長加強員工對於「容器具管理」教育訓練，不要再有這種惡作劇的行為，今日稽查沒有開罰，但該店暫停營業一天。

店家說明惡作劇員工使用的是報廢鍋，和用來煮波霸珍奶所使用鍋是不同的。（記者蔡維斌...
店家說明惡作劇員工使用的是報廢鍋，和用來煮波霸珍奶所使用鍋是不同的。（記者蔡維斌／翻攝）
店家說明惡作劇員工使用的是報廢鍋。（記者蔡維斌／翻攝）
店家說明惡作劇員工使用的是報廢鍋。（記者蔡維斌／翻攝）

教育

上一則

陸媒登「台籍司機」專訪　稱盼親自開火車到台灣

下一則

江啟臣也說這句吉祥話 王育敏酸：吃到馬英九口水

延伸閱讀

綠委突襲喊核食解禁 民進黨炸鍋邱議瑩轟「豬隊友」

綠委突襲喊核食解禁 民進黨炸鍋邱議瑩轟「豬隊友」
HOJA FOOD物料配送到店提供一條龍服務

HOJA FOOD物料配送到店提供一條龍服務
蔡英文肯定蔣經國 綠營炸鍋批「何必推動轉型正義？」

蔡英文肯定蔣經國 綠營炸鍋批「何必推動轉型正義？」
愛黛兒賭城開唱前24小時喊卡 搶票歌迷炸鍋

愛黛兒賭城開唱前24小時喊卡 搶票歌迷炸鍋

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

2022-02-03 01:30
切割vs同框？ 賴清德與美國副總統賀錦麗（右）在宏都拉斯新總統卡斯楚就職典禮「巧遇」同框，但在賀錦麗官方臉書公布的照片卻疑似將賴清德的身體「切割」，只剩下難以辨識的一雙手，引發各界議論。（取材自賀錦麗臉書）

賀錦麗臉書切割賴清德?合照只剩一雙手

2022-01-30 02:29
蕭敬騰發言引發台灣網友反彈。圖／截圖自微博

蕭敬騰登春晚喊話「台灣人回家」 焦糖：逢場作戲辛苦了

2022-01-30 13:47
台北市喊出2月底微解封，指揮官陳時中表示，觀察到2月10日才會決定下一階段。圖為台北市百貨美食街人潮。（記者林俊良／攝影）

入境台居家檢疫14天→10天？陳時中：勢在必行

2022-02-05 19:42
光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫除夕值班，送出這四個紅包。 取材自嚴可倫臉書

暖醫師過年值班送這四個人紅包 網友說感動

2022-02-02 21:09

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光