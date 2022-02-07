台知名手搖飲「鐵鍋煮髒鞋」 2店員惡搞遭開除

雲林虎尾一家知名飲料店員工用鍋子煮髒布鞋。（記者蔡維斌／翻攝）

雲林縣虎尾鎮一家知名飲料連鎖店，一群調皮員工，竟把煮珍珠奶茶及燒仙草的鍋子，用來煮洗髒布鞋，影片PO上網後馬上「炸鍋」，即便影片很快下架，仍被截取流傳。雲林縣衛生局調查後發現所用的鍋子是報廢鍋，惡作劇員工已遭開除，衛生局仍要求停業1天。

「太嚇人了！這是用來做什麼的鍋子還能洗煮鞋子」、「這是煮珍珠的鍋子啦！」「真惡劣，誰還敢吃」、「置消費煮健康於何地！」今天網路出現一影片，立刻引起民眾熱議。

被PO出影片的這家知名飲料連鎖店位於雲林縣虎尾鎮鬧區，影片畫面是這家飲料店幾名員工，原本在倒垃圾，其中一名員工用腳踼垃圾袋後，畫面一轉轉入飲料店的廚房工作間，一鍋被煮沸的開水，據了解這鍋水可能加有用來清洗鍋具的酵素。

鍋子水滾了後，一名員工把一雙超髒的運動鞋放在鍋內煮，一旁的人還起哄指導，用夾子翻攪鞋子，沒幾秒鐘，整鍋清水立刻變成黑水，這幾名員工還洋洋得意，「對對對，壓下去！」髒鞋在鍋中攪動，幾名員工還像是「實驗成功」一般歡叫。

雲林虎尾一家知名飲料店員工用鍋子煮髒布鞋。（記者蔡維斌／翻攝）

這則「鍋子煮髒鞋」的影片雖只有40幾秒，但流出後馬上「炸鍋」引來熱議；許多曾在這家飲料店打工過的員工也紛紛留言，說這是用來煮波霸珍珠奶茶或燒仙草的鍋子。

雲林縣衛生局今天上午獲知，食品管理科長林小玲馬上率員趕往稽查，該店的倉庫架上標著「報廢鍋子區」，店長說明，員工煮鞋是用報廢的鍋子所為。

衛生人員擔心是店家臨時偽裝的「報廢區」，再進入廚房稽查使用中的鍋子，科長林小玲表示，店家稱員工是在打烊前用報廢鍋煮鞋子，純粹是惡作劇，兩名員工已遭該除。

衛生局人員說，經查該店煮茶葉與煮珍珠是用不同的鍋具，即便如此也造成消費者觀感不佳，已請店長加強員工對於「容器具管理」教育 訓練，不要再有這種惡作劇的行為，今日稽查沒有開罰，但該店暫停營業一天。