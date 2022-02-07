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空汙威脅嚴重 台灣南部高風險族反無感

記者邱宜君／台北7日電
台北醫學大學去年發表全世界第一個「室外空氣汙染健康識能量表」並完成上千人電話訪問，首度揭開台灣民眾室外空污健康識能只有中等。（本報資料照片）
台北醫學大學去年發表全世界第一個「室外空氣汙染健康識能量表」並完成上千人電話訪問，首度揭開台灣民眾室外空污健康識能只有中等。（本報資料照片）

冬季是空汙季，台北醫學大學去年發表「室外空氣汙染健康識能量表」並完成上千人電話訪問，發現生活區域或職業接觸空汙風險高者，健康識能反而較差。專家建議，目前僅有知識水準及經濟能力佳者願自費接受低劑量電腦斷層檢查，建議國家政策應針對具有危險因子、從事高風險職業民眾給予補助。

研究顯示，室外空汙健康識能較低族群，高達九成二來自室外空汙較嚴重的南部，平均44歲，多為運輸倉儲或通信業者、金融保險業，已退休、家管，且多數沒有兒童或學生同住。健康識能較高者主要住在東部或離島、未婚、教育程度為研究所以上，平均年齡21歲，居住於中部和北部者也多。

研究由北醫高齡醫學科主任侯文萱進行，去年發表於「英國醫學期刊（BMC Public Health）」。為何身處空汙高風險的南部居民、運輸業者，反而缺乏了解並應用健康資訊的意願和能力？侯文萱說，可能是就算知道嚴重，也無法改變自己的工作、居住地，反而不敢聽也不敢想，以免徒增沮喪。

高雄長庚內科部副部長、肺癌團隊召集人王金洲說，空汙是許多疾病的危險因子，但空汙地理分布與當地肺癌盛行率的相關性，仍待更多研究證實。侯文萱說，透過環境引導，民眾就能直接採取健康行為，這是國家政策應努力的方向。

王金洲提醒，肺癌篩檢是目前國家癌症篩檢政策仍缺少的一塊拼圖，目前只有高知識水準、經濟能力中上的人會理解低劑量電腦斷層檢查（LDCT）的重要，並願意自費檢查，希望未來在國家補助下，LDCT能更普及於具肺癌危險因子的社會大眾。

空汙高風險群 健康識能較低 製表╱邱宜君
空汙高風險群 健康識能較低 製表╱邱宜君

篩檢 癌症 退休

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