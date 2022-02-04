虎年國運籤「全台廟宇抽好運」 鎮瀾宮中上籤：活水經濟

大甲鎮瀾宮3日晚抽出國運籤，鎮瀾宮董事長顏清標等人抽出。（記者游振昇／攝影）

台中市大甲鎮瀾宮，依例在大年初四接神日子時，由董事長顏清標依序抽出人口、雨水、早冬、允冬等「四季籤」，其中象徵國運的「人口」籤，籤詩內容為「選出牡丹第一枝、勸君折取莫遲疑、世間若問相知處、萬事逢春正及時」，屬於中上籤。顏清標表示，媽祖庇佑讓疫情 穩定，經濟就會好。

今年人口籤抽到「范丹洗浴遇賢妻」 ，解籤老師台灣陽宅教育 協會理事長周建男指出，國運籤象徵「活水經濟年」，要活化本土經濟，活化經濟夥伴關係，另外產業供應鏈 也必須本土化，佈局智能生活。

另雨水、早冬、允冬籤則皆「中」籤。周建男說，整體國運籤是「中上」，代表「中吉」以上，比去年小吉好，就是要儘量活化經濟。

鎮瀾宮董事長顏清標說，中上籤算不錯，經濟要好，疫情快過，媽祖保佑，讓疫情穩定，大家都有生意做。

大甲鎮瀾宮3日晚抽出國運籤，鎮瀾宮董事長顏清標等人抽出。（記者游振昇／攝影）

中國時報報導，各廟宇陸續抽出國運籤，總統府發言人張惇涵表示，不管是好籤或壞籤，執政團隊都會「照起工來行」(台語，按照規矩)，為國家、為國民全力打拚。

備受關注的台南北門南鯤鯓代天府，也於初一上午抽出國運籤，籤詩為「十方佛法有靈中，大難禍患不相同，紅日當空常照耀，還有貴人到家堂」，廟方表示，此籤是個好籤，意指作亂的大鵬鳥被觀音大士收服，代表疫情將逐漸走向穩定，是個中上籤。

台北市大龍峒保安宮於除夕至初一的子時，向保生大帝擲筊抽出4支籤，預測虎年運勢，其中國運籤為第26首籤詩：「誰言大海無珠寶，只恐於人不為尋，寶不負人人自負，見之不取枉勞心」。負責解籤的世新大學中文系兼任講師林恕全表示，籤詩預測新的一年運勢大致是好的，要努力打拚，機會多，就看能不能把握到。

新北市蘆洲區湧蓮寺則抽出「上上」國運籤，籤詩為「春雷震起螫中蟲，脫却塵凡出舊墉；忽遇風雲交際處，自然變化得成龍」，意指春眠的蟲將變成龍，所有不順遂的事情，像是兩岸關係、疫情等，最後都將會逢凶化吉，是好兆頭。

高雄五甲關帝廟則在1月26日抽出最早的國運籤，籤詩為「壬開世運福無邊，寅守人生樂自然，年內疫癘超苦海，民生自穩各修緣」，屬於「中平」，廟方提醒，疫情要到農曆七月才會好轉。