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法國在台協會趕上Podcast熱潮 用聲音介紹法國文化

中央社／台北3日電
法國在台協會文化暨學術合作處長柯柏睿（中）對談法國導演阿米（右2）與演員萊克盧（左2）和布曼丁（左1）的專訪，將以Podcast於3月播出。（法國在台協會提供）
法國在台協會文化暨學術合作處長柯柏睿（中）對談法國導演阿米（右2）與演員萊克盧（左2）和布曼丁（左1）的專訪，將以Podcast於3月播出。（法國在台協會提供）

疫情期間許多活動無法舉辦，也讓駐外代表處的文化推廣變得困難，法國在台協會則跟上近年Podcast風潮，將在3月推出一系列節目，把法國文化說給台灣人聽。

法國在台協會政治暨新聞處長古哲星（Pierre Goulange）接受中央社記者訪問表示，這兩年由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局，許多活動被迫延期或取消，推廣文化變成挑戰，但還是得想辦法。

法國在台協會去年開始思考，如何在不舉辦實體活動的情況下接觸民眾。古哲星說，法國在台協會決定與台灣Podcast製作公司「鬼島之音」合作，推出涵蓋電影、文學、社會議題等面向的節目。

其中，已於去年12月錄製完成的一集，由法國在台協會文化暨學術合作處長柯柏睿（David Kibler），對談法國導演阿米（Rachid Hami）與演員萊克盧（Karim Leklou）、布曼丁（Shain Boumedine）。

法國導演阿米當時正在台灣拍攝法台合製影片「為了國家」（Pour la france），這齣帶有傳記色彩的故事，是關於導演阿米弟弟的故事；由於他曾在台灣生活，部分場景來台灣取景，法國在台協會協助該拍攝計畫。

古哲星說，Podcast規劃製作5集，今年3月以法文與中文形式在各大平台提供大眾收聽；雖然目前只規劃1季節目，但有可能視情況繼續製作。

除推出Podcast節目，法國在台協會與文化部每年合辦的「思辨之夜」甫於1月舉辦，今年以「重建」為主題，邀請在台法國學者與台灣學者對談，內容觸及政治、醫療與人權。

古哲星說，希望讓台灣人看到不一樣的法國，給他們意想不到的東西，讓更多人知道法國是充滿創新、創意、未來發展潛力，以及多元投資商機的國家。

導演 疫情 投資

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