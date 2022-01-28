中油爆貪瀆 「油人楷模」執行長辦公室搜出2700萬

中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄，辦公室共搜出台幣2700萬現金。(記者陳玫伶／翻攝)

中油煉製事業部執行長徐漢涉嫌協助業者綁標，取得中油煉製事業部標案後從中收取回扣，檢廉前天發動搜索，在徐漢辦公室搜出2700餘萬元(台幣，下同，約96萬美元)現金，創公務員貪汙當場查獲現金最多紀錄。檢方訊後聲押徐漢和白手套劉姓業者獲准，不排除還有其他公務員涉案，擴大追查。

中油發言人張瑞宗表示，已將徐漢調非主管職，依中油作業規定，羈押者停止其職務。中油正就徐任內採購案進行了解，全力配合檢廉偵辦。

徐漢2019年升任煉製事業部執行長，轄管高雄、林園、桃園廠區，他從基層一路向上爬，在中油內部有「油人楷模」稱號。徐接執行長後，多件採購標案比過往金額大幅增加，檢廉接到檢舉，懷疑他護航特定業者收賄。

檢廉查出，2020年間，煉製事業部一項億元設備採購案，徐漢涉嫌指示限制性招標方式，讓特定業者取得標案，事後索賄。

本月25日，專案人員跟監發現，白手套劉姓業者從國外返台，剛隔離結束拖著大行李箱離開，沒多久換提一個大提袋到徐漢位於楠梓區辦公室，研判交付賄款；專案小組隔天持搜索票搜索徐辦公室、宿舍、廠商住處和劉男返台居住防疫旅館 六處。

專案人員從徐辦公室置物櫃、抽屜暗格、外套口袋等處搜到一疊疊1000、2000元現鈔，辦公室可藏錢的地方幾乎塞滿鈔票，原以為收賄金額約千萬元上下，清點金額達2700萬元，創公務員涉貪現場搜出現金之最。

徐漢辯稱「借貸」而來，為何辦公室四處藏放卻交代不清，橋頭地檢署複訊後昨天凌晨依違背職務收受賄賂罪等罪嫌向法院聲押徐和劉男，法院裁准，另兩名被查出行賄的李姓、黃姓業者各以80萬、30萬元交保。

依中油內規，工程採購金額2億元以下，由事業部內部採購審議委員會進行審理，2億元以上由總公司委員會審議；採購採委員審議制，但徐是煉製事業部最高主管，對標案有主導權。專案小組不排除還有其他標案涉弊，並有其他中油人員涉案，擴大追查並呼籲自首。