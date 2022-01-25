「態度大翻轉」 台人反福島食品比率大降

台灣民意基金會民調指出，台灣民眾反對福島食品開放進口的比例，呈現降低趨勢。（圖：台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今天公布最新民調 顯示，三成九民眾基本上會支持蔡政府開放日本 福島及周邊縣市農產品及食品進口，五成五不支持。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，比較最近兩次民調結果，一次是前年9月，一次是今年1月，支持開放者增加10.5個百分點，反對者減少10.9個百分點，這不能不說是台灣人態度的一個大翻轉。

細部民調資料顯示，12.3%非常支持開放福島食品，26.5%還算支持，17.5%不太支持，37.1%一點也不支持，6.7%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆說，若蔡政府近期就宣布開放，將遭遇全國明顯過半數民意反對，但相對開放美國萊豬進口時所遭遇的強大民意杯葛，已弱化許多。

游盈隆分析，民眾對開放日本福島及周邊縣市農產品和食品進口態度，五年多來，從原本超過四分之三反對，到現在只有明顯過半反對，以及原本只有不到兩成贊成，到現在接近四成贊成，其間還經過2018年公投 ，國人態度大轉變，有三個因素。

游盈隆表示，第一、當去年5月台灣疫情爆發，疫苗嚴重短缺時，日本適時伸出援手，先後援助 超過400萬劑AZ疫苗，相當程度解決台灣燃眉之急；第二、近幾年從安倍內閣、菅義偉內閣到現任岸田內閣，都強烈關切台海情勢， 都公開具體表達台海有事不會坐視的立場與態度；第三、去年四大公投過程中，在反萊豬公投議題，蔡政府提出新且較完整論述，將開放美國萊豬進口政策連結到國際貿易與台美關係，不侷限在食安問題上， 這可能在相當程度上改變了台灣人對類似議題的想像。