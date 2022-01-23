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台鐵改革最大阻礙 員工：就是民代

記者曹悅華、楊竣傑、侯俐安／台北23日電
隨著新車陸續到位，台鐵期待能加速汰換舊車。圖為EMU900型電聯車。（圖：台鐵提供）
隨著新車陸續到位，台鐵期待能加速汰換舊車。圖為EMU900型電聯車。（圖：台鐵提供）

2018年台鐵普悠瑪在宜蘭新馬出軌，18人死亡，司機員尤振仲長達43分鐘「邊開車、邊修車」成主因。事發後，台鐵改點，增加夜間維修時間帶，如今不僅調回來，還增停站、加班車，讓台鐵內部員工直指「台鐵改革最大的阻礙就是民代壓力」。

台鐵全國火車駕駛產業工會黃隆華說，普悠瑪事件後好不容易爭取到改點，增加夜間維修時間帶，如今不但調回來，對民代要求更上演「你要求、我就開」，來者不拒，台鐵各階層承受首航風光的背後，卻是與安全背道而馳。

台鐵EMU3000型城際列車去年首航，行政院長蘇貞昌率交通部長王國材等人出席，當天媒體曾報導新車廁所自動門故障糗事，但另一段插曲，卻是列車在發車前一度「倒退嚕」，指導員火速衝到駕駛室，才緊急止住。黃隆華說，EMU3000試車階段狀況頻頻，就是要趁測試期間找出問題、修好它，但如今趕試車，又幾乎零容錯率，「未來吃虧的就是司機。」

四年前，普悠瑪事件發生後，台鐵局第一時間將責任推給司機員尤振仲，最後僅尤振仲被判刑。一名資深司機員說，既然司法判決是尤振仲的問題，要讓司機員背鍋，那是否應找司機員討論如何解決問題？

對此，台鐵局長杜微表示，春節疏運很重要，預計運用五個編組、一個備用編組，沒有太趕，標準也沒讓步，更沒有民代壓力。

台鐵局則坦言，現在確實是特殊時期，新舊車正在交替，司機員較辛苦，但都是能力範圍，安全不會退讓，況且能多投入一組新車是好事，「難道加班車要用故障率多的車去跑嗎？」司機員的心聲都有聽到，也知道人力安排上較為吃緊，會從訓練上補足，持續強化辦理

台鐵司機員與內部直指民代壓力。立委劉櫂豪說，過年有運輸需求，民代要求，就是民眾、政院的要求，但毫無疑問一定要建立在安全不能被打任何折扣的基礎上。台鐵要面對民眾能買車票回家的期待，在安全測試上也必須本於專業、按照規定，詳實測試。

對於台鐵尚未測試完成就先賣票，劉櫂豪說，是否先賣票是其次，但若是專業判斷仍需要時間觀察、測試，「台鐵也要勇於對外界說明」。

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