國圖「文明的印記」 展宋元明清千年古籍之美

國圖最早朱墨印本《金剛波若波羅蜜經》。（圖：國家圖書館提供）

國家圖書館 收藏眾多古籍文獻，以宋、元、明、清各代善本為主，旁及南北朝、隋、唐寫經，更囊括名家手稿、金石拓片，深受海內外珍視喜愛。國家圖書館統整11個古籍館藏之最，從最早的刊本、色彩最豐富的古籍、創作時間最長等，集中節錄在《文明的印記》這本書中，帶領大家一窺古籍之美。

國圖最早的刊本《一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經》。（圖：國家圖書館提供）

最早《寶篋印經》 在雷峰塔發現

由唐朝不空法師翻譯的《一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經》，是1924年，杭州西湖畔雷峰塔倒塌後，在磚牆內發現的，這也是國圖現存館藏中最早的刊本。

有趣的是，《一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經》的書名相當長，因此也被簡稱《寶篋印陀羅尼經》、《寶篋印經》或《寶篋印咒經》。引首有手繪雷峰塔及題記，經文前有禮佛圖。

國圖古籍館藏創作時間最長《復初齋詩文稿》。（圖：國家圖書館提供）

《復初齋詩文稿》 創作時間最長

國圖現存館藏中創作時間最長的文稿，則是清乾隆至嘉慶年間，作者翁方綱的手稿本《復初齋詩文稿》。翁方綱是清代知名的學者、藏書家，也是詩學理論家；此本收錄翁方綱自乾隆至嘉慶間詩、文、筆記、札記等，堪稱是館藏著名清人別集稿本。

國寶級金剛經 最早朱墨印本

由元朝釋思聰注解的《金剛波若波羅蜜經》則是國圖現存館藏中最早朱墨印本。該書由一塊雕版，以黑色墨水、紅色墨水分兩次印成，印墨色時，會將經文遮貼，印朱色時則將注解遮貼，且印製時，紙張必須先後對準同版不同印色的印製區域。

國圖古籍現存最早官修史書《中興館閣錄》。（圖：國家圖書館提供）

《中興館閣錄》 最早官修史書

《中興館閣錄》是國圖現存館藏中最早官修史書，主要記錄了南宋皇家 圖書館的歷史，包括圖書館官員姓名、廩祿、職位以及日常活動，甚至還介紹圖書館的基本功能，包括圖書的採編、收藏維護以及編輯、編纂和刊刻。特別的是，該書還是海內外孤本，且為後世流傳之底本。

國圖古籍館藏最早版權申明《東都事略》。（圖：國家圖書館提供）

《東都事略》 最早版權聲明

《東都事略》全書共130卷，於南宋光宗紹熙年間（1190-1194）刊刻於王稱家鄉四川眉山，是精美絕倫的初刻本，歷來被譽為宋版書之「上上品」，目錄後並有版權聲明牌記，也是現存館藏中最早版權聲明的古籍。