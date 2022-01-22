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台棒球返世界第2 超越南韓平史上最佳

記者蘇志畬／綜合22日電

在世界棒壘球總會（WBSC）最新公布的2021年年終男子棒球排名中，台灣以3321分超越南韓的3137分，重回世界第二，追平史上最佳紀錄，但今年相對也面臨「保分」壓力。

WBSC的世界棒球排名採計分數從U12到最高層級的國際賽，代表該國從基層到成棒的整體實力，中華隊過去多在四、五名徘徊，去年6月衝上世界第二創新高，8月掉回第三，如今又重新要回第二。

2020年起因疫情影響，幾乎沒有國際賽可打，中華隊只靠去年U23世界盃的第6名進帳355分，不過缺席的東京奧運不算入積分，加上2018亞運棒球第3名、2019年世界棒球12強第五名以及U18世界盃第一，都挹注不少積分。

世界排名只採計4年內賽事積分，攤開中華隊這3321分，裡頭有1047分是在2018年搶下，相對第3名的南韓只有829分是算屬於18年，代表今年年終18年積分失效後，中華隊要續保第二，有很大難度。

今年若要力保排名，下半年六大國際賽是關鍵，9月的杭州亞運就是1大重點，另外包括在台灣舉行的U12世界盃、U23世界盃以及復辦時間未定的亞錦賽，還有U15、U18世界盃。

去年年終世界排名由日本以3752分位居第一，墨西哥登上第4名創下該國史上最佳，美國掉到第五，委內瑞拉則一口氣提升兩個名次，來到第6名。

世界盃 南韓 東京奧運

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