比特幣ATM悄悄攻占街頭 恐涉洗錢最重罰千萬

虛擬貨幣交易夯，近來在北、中、南部都出現可買比特幣的機器，實際走訪台北街頭設置的「比特幣ATM」，不少人上門參與交易。（記者林伯東／攝影）

近年虛擬貨幣 交易夯，但近來在台灣北、中、南部都出現「現實世界」可買比特幣 的機器，玩家稱它「比特幣ATM」，幣圈人士稱作「BTM」。但比特幣機構非銀行，無從適用銀行法，街頭卻出現「比特幣ATM」的現象，引發關注；金管會表示，「比特幣ATM」有涉及防制洗錢規範的態樣，會要求提出法遵聲明，否則限期未改善，最重將開罰1000萬元。

據調查，目前「比特幣ATM」遍布北、中、南地區，台北東區與西門町的BTM都隱身在鬧區的舊大樓中，大部分投資人是透過網路搜尋來得知機器的位置。

別以為虛擬貨幣的交易多是年輕人的天下，有年約50歲婦人低調表示，過去都要請兒子幫忙在手機 上操作，現在有這機器，她就能拿著鈔票直接來買，方便許多。

大部分BTM仍要求使用者必須先註冊才能使用，如同銀行ATM一樣，民眾必須先有1個銀行帳號，才能使用ATM功能。使用者須先向虛擬貨幣交易所註冊「錢包」，並且手機下載交易所的APP，才可以繼續使用BTM。

隨著比特幣ATM在台灣設置愈來愈多機器，引發立委重視要求金管會注意。金管會銀行局副局長童政彰說，已對全台24台比特幣ATM據點做抽訪，若有實質上用台幣收兌者，的確會有涉及防制洗錢規範的態樣，會要求業主提出法遵聲明，若未改善，最重將開罰1000萬元。

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲曾指出，就法規面言，銀行法只是針對銀行設置ATM的規定，比特幣的參與機構既非銀行，自然無從適用銀行法，也無依法取締。

陳冲強調，虛擬貨幣總市值已近3兆美元，加上QE（量化寬鬆）搧風助燃，已無從說禁就禁，政府宜盡早確定「日常業務」的主管機關，以維持交易秩序，做好消費者保護，以免釀成災難。