營建缺工成本漲 半導體產業最有感

受惠於台商回流投資 ，台積電 等科技業建廠需求強勁，加上近期房市火熱，台灣營造業者喜迎榮景，例如老牌甲級營造廠達欣工，在建工程金額就超過600億元台幣，案量為五年來新高，而其中超過一半是高科技廠房，近三成為商辦及住宅建案；但目前營造業面臨的挑戰，除來自成本持續上漲，缺工是最大變數。

根據業界調查，由於台積電開出的條件非常優渥，且在竹科、中科、南科同步擴建，今年高雄也將展開建廠作業，預期缺工問題會更嚴重。

除台積電外，投資金額數千億元的晶圓廠還包括聯電、南亞科、力積電、華邦電，其餘投資金額數十及百億元還包括旺宏、世界、日月光、京元電、矽品等。換句話說，以台積電、聯電為首的台灣半導體供應鏈，去年及今年都遭遇缺工的嚴厲考驗，搶工人也勢必成為今年重點工作。

「工程案量變多、需求量太大，但工人的數量還是一樣，甚至逐漸凋零老化，所以全台都在缺工。」達欣工程副總經理陳士修說，移工因疫情來台不便，且東南亞 各國國力崛起，經濟發展也需要勞動力；另外，台灣年輕人大都不願做工，現有師傅逐漸老化，技能斷層問題也很嚴重。

業界人士說，自中美貿易戰以來，台商紛紛回流蓋廠，有本事的科技廠紛紛開出高薪搶人，例如在全台擴廠的台積電，蓋一個廠就10萬坪，五個就50萬坪，用的策略就是多給工人至少兩成以上的工資，及提供住宿，讓工人不用跑來跑去去，然後工期穩定，保證一次可做兩三年。

至於營造廠對缺工的因應之道，陳士修說，現在可用系統化、規格化的工程技術，來減少人工需求，例如預鑄樓板，就像積木一樣，先做好後再組裝上去，雖然比較貴，但至少比較快；另外，現在營造廠都在展延拉長工期，所以投標時也會很小心地計算工期，以免到時做不完。