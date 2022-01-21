原物料飆 咖啡、文具年後喊漲

近期萬物齊漲，儘管政府積極協調廠商配合壓抑物價，但本土連鎖咖啡龍頭路易莎昨天開第一槍，表明年後「有漲價壓力」。（記者林澔一／攝影）

近期萬物齊漲，政府軟硬兼施，希望廠商配合壓抑物價，但年後恐怕還難擋漲價潮。本土連鎖咖啡 龍頭路易莎20日開第一槍，表明年後「有漲價壓力」，同為連鎖咖啡的cama café也表示，「正在研議中」；先前答應不漲價的業者則說，保證不漲的時間是在農曆年前，至於年後應該很少有人敢打包票。

跨部會「物價聯合稽查小組」表示，至今已陸續完成稽查近28家下游連鎖餐飲業者與41家中上游供應商的現場稽查，1月18日及19日仍持續現場稽查一家上游供應商，以釐清供應鏈 價格漲幅情形。

經濟部也再次呼籲其他廠商、業者本於企業誠信與社會責任，應主動採取平穩物價作為，但以珍奶聞名的「春水堂」20日仍宣布漲價，年前、年後物價波動引發關注。

針對本土連鎖咖啡龍頭開第一槍喊漲，統一星巴克與7-ELEVEN、全家兩大超商 則表示，目前都沒有漲價計畫。但業界人士認為，咖啡豆價格已經飆漲一倍，且用人成本提高，年後漲價潮恐蠢蠢欲動。

其他業者也透露，如果國際原物料漲勢依舊不變，預料春節後出現萬物齊漲的機率恐怕是十有八九，「不可能一直自行吸收成本」。

就連文具也傳出年後開學也要變貴。台灣省圖書教育用品公會聯合會理事長曾新忠表示，疫情加通膨，文具產業受供應鏈混亂及通膨影響成本及售價，下游端提高產品售價勢在必行，估計最慢3月1日就會陸續漲價。

此外，農曆春節將至，農漁畜產品需求大增，近期天氣冷加上禽流感肆虐，蛋價已比過去5年同期上漲35%，雞肉、豬肉也明顯變貴。