到殯儀館擦冰櫃 酒駕犯震撼 懺悔「下次不敢了」

高雄地檢署昨安排11名酒駕犯到市立殯儀館易服社會勞動，酒駕者擦拭冷凍櫃，裡面就是遺體。(圖：高雄市民政局提供)

高雄男子黃子洋酒駕釀1死3傷慘劇，高雄市長陳其邁要求讓酒駕犯到市立殯儀館服社會勞動，首批11名酒駕犯昨天打掃高市殯往生室、入殮室與火化場等地，另擦拭保存遺體的冷凍櫃及運屍車。有酒駕犯說，「第一次距離屍體這麼近，內心震撼極大」。

黃子洋去年12月26日在愛河畔酒駕撞上林家4口致1死3傷，高市府會同高雄地檢署、警局等單位研擬遏止辦法，陳其邁要求酒駕經有罪判決或緩起訴者，到市立殯儀館服社會勞動或提供義務勞務，盼勞動人在莊嚴肅穆場域下，體會生命寶貴及家屬撕心裂肺的痛。

高雄地檢署說，酒駕案件觸犯刑法不能安全駕駛致交通危險罪，經法院判處得易科罰金之刑，當事人如無力繳納罰金且有心悔改，經檢察官 核准聲請易服社會勞動者，派至殯葬管理處執行社會勞動，包含行政大樓環境整理、協助殯儀館清潔設備。

10男1女昨到高雄市殯葬管理處報到，在殯儀館人員陪同下打掃環境，勞動4小時，清潔往生室、入殮室，擦拭冰放遺體冷凍櫃、清潔屍盤、屍車、解剖室，未接觸遺體。

有酒駕者說，擦拭冷凍櫃門，想到裡面就是遺體，「從未距死亡如此近」，以後開車真的要小心，不該喝酒上路。

雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒說，酒駕受刑人到殯儀館協助清潔，全程以不接觸遺體為原則，藉此體驗生命關懷。

有民代提議應該進一步清洗屍體，考量往生者尊嚴及家屬感受，檢方持保留態度。有網友認為這種處罰方式已經「太驚悚」，回家會做噩夢。

其實酒駕累犯到殯儀館清洗冰櫃、解剖台等生命教育 ，台北市及台東縣早已實施，台北市殯葬管理處從2016年底試行至今，已85位酒駕犯被安排執行。台東地檢署說，2017年起實施此「震撼教育」課程，參與的社會勞動人都說「不敢再酒駕了」。

東檢主任觀護人許玄宗說，當年台鐵 普悠瑪列車嚴重出軌、導致重大傷亡，遺體運回台東殯儀館，參與清洗冰櫃17人事後都說「真的害怕」、「清洗過程很震撼」，專案去年曾因疫情暫緩1年。

曾參與洗冰櫃的社會勞動人阿生說，一開始以為地檢署嚇他們，後來真去清洗冰櫃，光進殯儀館心裡就毛毛的，味道也不好聞，以後他不敢再酒駕。