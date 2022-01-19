我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5G訊號是否干擾飛安？ 6大問題一次看

東加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

穩物價 近500品牌農曆年前不漲價

記者侯俐安／台北19日電
曼都美髮農曆年前不漲價。(本報資料照片)
曼都美髮農曆年前不漲價。(本報資料照片)

農曆春節將屆，行政院昨召開「穩定物價小組」會議，經濟部針對春節應節商品監測，年菜、年糕、蘿蔔糕、臘腸等有六成維持不漲或下跌。另，經濟部邀連鎖業者座談，鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房全年不調漲；東一排骨則將八項主餐調回原價。

政院表示，美芝城、拉亞、百八漁場、小林眼鏡、曼都等，農曆年前不漲價；台灣連鎖加盟促進協會129家會員企業、近500個品牌年前也不會漲價。

另外，跨部會「物價聯合稽查小組」已完成28家下游連鎖餐飲業者與40家中上游供應商稽查。經與業者溝通，業者願透過緩漲、降價或優惠折扣方式回饋消費者。

其中麥味登與炸雞大獅在農曆年前凍漲；某農畜大廠就豬、蛋雞、種雞、鴨、鵝等飼料凍漲。東一排骨的八項主餐，以及某農畜大廠出貨給某泰式料理的雞腿價格都調回原價。

另某肉品進口商承諾其銷售肉品於今年4月底前凍漲，且就進口牛五花自2月起調降零售端價格2%至3%。

孫東寶台式牛排則於農曆年節前後提供豬排與鮭魚排餐九折優待；八方雲集從1月25日至31日生鮮水餃九折優惠。

國營事業部分，中油汽柴油價格春節期間只跌不漲、天然氣2月底前不漲、桶裝瓦斯3月底前不漲；台糖小包砂糖、沙拉油、罐頭等民生商品，於元宵節前也不調漲。

芝城 油價 天然氣

上一則

到殯儀館擦冰櫃 酒駕犯震撼 懺悔「下次不敢了」

下一則

行政院承認發文…2億元鳳梨釋迦 國企被迫認購

延伸閱讀

餐桌有排骨 請客就PASS

餐桌有排骨 請客就PASS
好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）
進補不必在冬令 中醫的「養生4招」快學起來

進補不必在冬令 中醫的「養生4招」快學起來
好康報你知／99大華超市

好康報你知／99大華超市

熱門新聞

龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
旅美學者林環牆在他的臉書專頁發文，懷疑倫敦大學有人離職，跟蔡英文論文案有關。圖／取自獨立觀察臉書

林環牆：蔡英文倫敦政經學院資料 倫敦大學回覆未持有

2022-01-16 13:17
飛行員陳奕家屬昨午抵達失事現場，哭喊「陳奕，大家在等你啊！」記者劉學聖／攝影

台F16殘骸尋獲 座艙、黑盒子未見 家屬哭：大家在等你

2022-01-12 14:40
媒體人彭文正。（本報資料照片）

彭文正曝「全家都感染Omicron」 詳細描述發病期程

2022-01-15 23:10
空軍第四聯隊飛官陳奕失聯第3天，據傳海軍水下作業小組今日陸續打撈到手指骨頭等，送往嘉義市立殯儀館交檢方相驗。記者莊祖銘／攝影

F-16V戰機飛官部分遺體疑尋獲 家屬趕殯儀館確認

2022-01-13 09:37
方芳求中國教訓台灣。 圖／擷自微博

方芳求中國教訓台灣 台陸委會：勿配合統戰 觸法將處理

2022-01-18 14:35

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段