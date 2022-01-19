穩物價 近500品牌農曆年前不漲價

曼都美髮農曆年前不漲價。(本報資料照片)

農曆春節將屆，行政院昨召開「穩定物價小組」會議，經濟部針對春節應節商品監測，年菜、年糕、蘿蔔糕、臘腸等有六成維持不漲或下跌。另，經濟部邀連鎖業者座談，鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房全年不調漲；東一排骨則將八項主餐調回原價。

政院表示，美芝城 、拉亞、百八漁場、小林眼鏡、曼都等，農曆年前不漲價；台灣連鎖加盟促進協會129家會員企業、近500個品牌年前也不會漲價。

另外，跨部會「物價聯合稽查小組」已完成28家下游連鎖餐飲業者與40家中上游供應商稽查。經與業者溝通，業者願透過緩漲、降價或優惠折扣方式回饋消費者。

其中麥味登與炸雞大獅在農曆年前凍漲；某農畜大廠就豬、蛋雞、種雞、鴨、鵝等飼料凍漲。東一排骨的八項主餐，以及某農畜大廠出貨給某泰式料理的雞腿價格都調回原價。

另某肉品進口商承諾其銷售肉品於今年4月底前凍漲，且就進口牛五花自2月起調降零售端價格2%至3%。

孫東寶台式牛排則於農曆年節前後提供豬排與鮭魚排餐九折優待；八方雲集從1月25日至31日生鮮水餃九折優惠。

國營事業部分，中油汽柴油價 格春節期間只跌不漲、天然氣 2月底前不漲、桶裝瓦斯3月底前不漲；台糖小包砂糖、沙拉油、罐頭等民生商品，於元宵節前也不調漲。