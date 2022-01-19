拉法葉淪愛之船 1女兵劈5已婚士官

圖為康定級（拉法葉）艦。(本報資料照片)

海軍三艘康定級（拉法葉）主力艦爆出不倫醜聞，1名女兵先後交往、劈腿5名男士官，拉法葉艦因此遭諷「愛之船」。

ETtoday報導，海軍1名時常協助行政工作的女兵，結識各船艦的男性士官，並與5名男性交往。日前，該女兵與其中1位已婚士官在男方家中房間，遭長輩撞見，一怒之下向軍方檢舉，這才讓1女劈5男的事件爆出。

中國時報報導，軍方官員說，該名高姓女兵觀念較開放，有點像電影 中「歐美豪放女大兵」的作風，竟能讓5名已婚的士官「暈船」，海軍調查後也嚇一大跳。不過全案發生在2020年到2021年5月間，並非現在發生的軍紀案，只是近日有官兵爆料對外說出內情。

據報導，海軍艦隊指揮部昨表示，在單位主動調查後，發現所屬124艦隊高姓士兵與多位已婚士官肇生不當男女關係，包括女兵在內，已有4人遭汰除，另2位男士官則在進行人事評議會中，恐難逃汰除。

海軍近年發生多起性醜聞的違法軍紀案件，2018年5月，146艦隊成功艦艦長唐姓上校，涉及營外不當男女關係，遭解除職務調離現職。

2019年3月，紀德級基隆軍艦（舷號1801號），1名已婚男士官與1名女士官在輪機房「激戰」，遭到同僚偷拍，還將影片剪成166秒「女士官狂叫蓋過輪機聲」，散布給同艦官兵觀覽，3人均記大過汰除。

2019年5月，海軍鳳陽號巡防艦艦長呂姓上校酒後亂性，涉嫌將女軍官帶往旅館 意圖性侵 ，呂姓艦長除被海軍直接拔官，並移送法辦。