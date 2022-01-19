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行政院承認發文…2億元鳳梨釋迦 國企被迫認購

台灣新聞組╱台北19日電
鳳梨釋迦生產過剩，農委會發文國公民營單位「響應」認購。(本報資料照片)
鳳梨釋迦生產過剩，農委會發文國公民營單位「響應」認購。(本報資料照片)

中國大陸抵制台灣農產品，鳳梨釋迦生產過剩，產銷缺口高達37萬箱、2200公噸，巿價約2億元(台幣，下同)，媒體報導，為解決龐大缺口，行政院要求各部會國營企業全數埋單，引發基層反彈。國民黨立委鄭麗文昨在臉書批評，「國營事業變成民進黨的水果倉庫」，民進黨無法解決的問題，通通堆到國營倉庫，眼不見為淨？

本報系聯合報報導，鄭麗文指出，繼高雄市長陳其邁要求國營事業出錢8000萬元改建壽山動物園後，行政院又要求國營事業為生產過剩的農產品埋單，民進黨不只當國營企業是提款機還當成水果倉庫，誇張行徑一而再、再而三發生，令人瞠目結舌。面對大陸抵制台灣農產品問題，政府應該正視、尋求解決根本辦法，而不是一味將水果放在同一個籃子裡，等到被抵制、產品滯銷就要求全民埋單。

鄭麗文質疑，年年都有各式需求，產品銷不出去，難不成國營事業都要被迫吞下認購？台灣過去外銷農產品，一直都依靠大陸這個單一市場，如今大陸公告禁止鳳梨、釋迦、蓮霧進口，對台灣農產品外銷無疑是極大的衝擊。

鄭麗文說，農產品滯銷確實讓人心痛，但如何幫助農民創造穩定的外銷通路、發展其他國家的市場，才是根本解決之道。未來還有4月的鳳梨、5月的芒果，不只水果，還有水產，到時國營企業會不會從去年幫忙銷售虱目魚，變成買石斑？，是用「謙卑、懇求」的心態，來拜託這些公司行號等台灣大企業。

中國時報報導，農委會今年1月6日時發文國公民營單位，要求「響應」認購鳳梨釋迦；昨有網友貼文指出，農委會以考核分數來「委請」幫忙行銷。農糧署長胡忠一回應說，是「懇求」大企業幫忙。

胡忠一說，「農委會沒有任何權力能夠控制，這個人不知道是不是共匪滲透進來的，台灣沒有這種人。」在野黨立委砲轟，若非政府在背後指點，國營事業怎會主動認購？不要得了便宜還賣乖，以政治語言回應外界質疑。

釋迦 民進黨 動物園

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