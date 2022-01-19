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拚淨零碳排 國發會：油車不禁售 將改徵碳費補貼電動車

記者賴昭穎、吳姿賢／台北19日電
蔡政府喊出2050年淨零碳排的政策目標，身兼行政院國家永續發展委員會執行長的國發會主委龔明鑫表示，最快今年底前會公布路徑圖。圖為中油桃園煉油廠。記者陳正興／攝影
蔡政府喊出2050年淨零碳排的政策目標，身兼行政院國家永續發展委員會執行長的國發會主委龔明鑫表示，最快今年底前會公布路徑圖。圖為中油桃園煉油廠。記者陳正興／攝影

國發會將於3月公布台灣淨零碳排路徑圖，國發會主委龔明鑫表示，將透過徵收碳費補助推動運具電動化，鼓勵民眾購買電動車，不會以強制禁售燃油車為手段；國發會也將檢視前瞻預算相關計畫，配合淨零碳排目標進行審查。

龔明鑫表示，淨零碳排的重要政策方向中，運具和製造的電動化勢在必行，其中在推動運具自動化方面，政府不會透過以哪一年禁售燃油車的強制手段，而是外部成本內部化的方式，透過價格或補貼機制，給予電動車成本上的補助，鼓勵民間購買電動車。

經費來源方面，龔明鑫說，政府規畫開徵碳費，考量燃油車有排碳、電動車則無，因此會用來補貼電動車。至於補貼對象是業者或民眾，他說，原則上會補助從事技術開發的人，不過，政府補助廠商，廠商也會回饋。

此外，龔明鑫說，在前瞻基礎建設預算方面，國發會會重新檢視正在執行中的前瞻第三期（2021年至2022年）預算執行狀況，若執行不力會收回額度，用來支持綠能相關項目。

另針對前瞻第四期（2023年至2024年）的1800億台幣預算，他說，政策目標確定後，除了淨零項目會加碼，審議計畫過程會納入淨零目標因素，如公共建設的工法，會支持淨零方式進行，希望每個公共建設要有淨零的想法。

而行政院日前宣布投資台灣三大方案延長實施三年，政策配套也新增淨零條件。官員指出，廠商提出申請時須提出具體減碳計畫，如使用綠電或設置再生能源設備、採節能或低碳排設備、使用熱能回收或循環回收、規畫綠建築等。

環保署環管處長蔡玲儀指出，2030年是淨零路徑中程的重要時間點，去年COP 26決議各國應在今年底前提出2030年減碳目標，台灣也會配合訂定。

環境權保障基金會研究員林彥廷提醒，再生能源是2030年能否達成淨零排放的關鍵，但近年推動方向持續引發爭議，尤其現在綠電需求多半來自製造業、半導體業，但發電責任卻都落在電廠，企業也應投注成本，淨零路徑不能忽略產業轉型。

電動車 預算 減碳

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