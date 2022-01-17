我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

日智庫：2028年台灣人均GDP將超越日本

編譯林奕榮／綜合17日電
日本智庫預測，日本2028年的人均GDP將落後台灣。(路透)
日本智庫預測，日本2028年的人均GDP將落後台灣。(路透)

日本經濟研究中心（JCER）預測，日本人均國內生產毛額（GDP）在2027年落居南韓之後，2028年被台灣超越，原因是日本數位化步調緩慢，導致生產力長期低迷。

JCER的報告預測，2027年日本未經通膨調整後的人均名目GDP為4萬5607美元，低於南韓的4萬6519美元；2028年日本人均GDP為4萬6443美元，也將低於台灣的4萬7305美元。人均GDP是衡量個人財富的指標。

JCER亞洲預測辦公室主任兼首席研究員富山篤表示：「日本經濟成長的最大障礙是生育率低迷以及人口高齡化，但南韓和台灣也面臨同樣問題，因此，形成區別的因素在於生產力和數位化措施。」

JCER預測，日本GDP在2021-2035年將年均成長2%，低於南韓的4.1%、以及台灣的4.2%。

JCER表示，2020年日本人均GDP為3萬9890美元，分別高於南韓的3萬1594美元和台灣的2萬8054美元。

富山篤近來接受共同社訪問時表示，南韓與台灣經濟的成長動能主要來自科技巨擘，例如南韓的三星電子、台灣的鴻海集團。

他說，南韓2000年代以來就在推廣電子政府服務，台灣則在數位政務委員唐鳳帶領下，在數位化領域取得穩定進展。

富山篤表示，日本在善用科技提高效率方面的表現落後，因為「太堅持使用傳統方法，例如傳統印章、傳真機。日本重視公平甚於效率，這代表政府在推動數位化時，必須先考慮民眾在這方面的不利之處」。

日本 南韓 鴻海

上一則

中二立委補選後 侯友宜聲望再奪第一

下一則

日本核食把關難 台灣僅三都有檢驗設備

延伸閱讀

日本經濟研究中心：2028年台灣人均GDP超越日本

日本經濟研究中心：2028年台灣人均GDP超越日本
演講突被取消 陸學者：唐鳳被美消失 韓有樣學樣

演講突被取消 陸學者：唐鳳被美消失 韓有樣學樣
韓邀唐鳳演講突然取消 台外交部批「行為失禮」提抗議

韓邀唐鳳演講突然取消 台外交部批「行為失禮」提抗議
臨時取消唐鳳演講 台外交部：韓方不說明理由更加失禮

臨時取消唐鳳演講 台外交部：韓方不說明理由更加失禮

熱門新聞

龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
國民黨前立委龐建國。（本報資料照片）

龐建國遺體被鄰居發現 妻子聽到「砰」才知他墜樓

2022-01-10 23:33
國民黨前立委龐建國。（本報資料照片）

龐建國身亡 郝龍斌：他受癌所苦 又對國家和國民黨失望

2022-01-10 23:43
旅美學者林環牆在他的臉書專頁發文，懷疑倫敦大學有人離職，跟蔡英文論文案有關。圖／取自獨立觀察臉書

林環牆：蔡英文倫敦政經學院資料 倫敦大學回覆未持有

2022-01-16 13:17
飛行員陳奕家屬昨午抵達失事現場，哭喊「陳奕，大家在等你啊！」記者劉學聖／攝影

台F16殘骸尋獲 座艙、黑盒子未見 家屬哭：大家在等你

2022-01-12 14:40

超人氣

更多 >
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣
2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）