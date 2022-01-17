日本核食解禁？藍提案再辦公投 趙少康諷改名騙百姓

中廣董事長趙少康（中）諷民進黨將「核食」改成「福食」騙老百姓。（本報資料照片）

地方衛生官員認為福島食品解禁後，縣市衛生局沒有足夠設備與能力檢測 有無輻射汙染。國民黨 立委廖婉汝昨天說，這正是國民黨始終反對開放福島食品進口的原因；受到輻射汙染的食品，在地方尚無足夠能量嚴守把關的情況下，民眾更難安心。國民黨立院黨團書記長陳玉珍說，當初反對福島食品進口是經過779萬人民公投 決定，黨團已提出決議案，要求政府若打算重新開放，也應再進行一次公投。

中廣董事長趙少康表示，國民黨立場要堅定，政策有轉變的話必須說明，應該先和立院黨團、14縣市長討論，「國民黨立場自己要站穩」。針對民進黨將「核食」改成「福食」，趙少康諷刺，乾脆把台灣的核電廠改成「福電廠」好了，「福二廠、福三廠、福四廠」，「福島的福是什麼福？以為改了名字吃了就幸福快樂，把老百姓當傻瓜」。

民眾黨立委張其祿說，地方不可能去檢測、把關相關輻射問題，一定要進口的話，要把區域標示清楚，讓消費者判斷；以萊豬為例，不標示萊劑，反而讓美豬進口數量大跌，剩下解禁前的七分之一，福島食品若標示不清楚，對日本食品的傷害一定更大。

民進黨立委蔡適應指出，地方衛生局確實比較難檢查，很難有這能量，在價格合理、操作方便下，也許可建置相關設備。