初審通過 酒駕累犯公布姓名照片 乘客連坐罰金提高10倍

酒駕頻傳引發社會關注，除了立法院12日初審通過加重酒駕相關罰則，因年關將近，警方也加強查緝酒駕。(記者林澔一／攝影)

台灣酒駕事故頻傳，政府火速修法針對酒駕者、同車乘客和汽機車所有人全部加重處罰。立法院交通委員會昨天初審通過「道路交通管理處罰條例」第35條修正草案，酒駕、毒駕、拒測兩次以上累犯者，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實，最快今年下半年上路。

另外，同車乘客加重罰十倍，從現行600至3000元(台幣，下同)提高為6000至1萬5000元；汽機車所有人若明知汽機車駕駛人酒駕卻未禁止，原是吊扣汽機車牌照3個月，修法改為吊扣牌照2年。由於不少肇事案件是吸毒造成，新增毒駕將比照酒駕，拒測開罰18萬元罰鍰並吊銷駕照 、道安講習；若毒駕肇事，吊銷駕照不得再考領。

立委李昆澤說，酒駕取締件數近年一直減少，2018年約10.1萬件，前年僅8.2萬件，去年截至11月僅剩5.4萬件；反觀酒駕死傷事故件數卻未明顯下降，去年截至11月有3308件，政府應承擔責任。

立委林德福也說，酒駕居高不下，就是大家有僥倖心態，呼籲交通部修法加重罰則。

新修正道交條例，除將累犯定義從5年拉長為10年，且只要10年內有兩次以上酒駕、毒駕或拒測累犯者，公路主管機關得公布其姓名、照片以及違法事實。此外，現行酒駕累犯肇事致人重傷或死亡才沒入車輛，昨也通過加重為酒駕初犯肇事致人死傷就沒入車輛，且初次酒駕只要肇事就吊扣牌照兩年。近年因共享汽機車普遍，昨也增訂租賃業者若已盡告知義務，但汽機車駕駛人依舊違反相關規定，得加重二分之一處分。

酒駕累犯重新考領駕照應裝酒精鎖而未裝者，也從現行開罰6000至12000，加重成十倍為6萬到12萬元；且汽車 駕駛人未依規定使用酒精鎖將開罰1萬至3萬元。

學者不約而同直言「沒有用」，就算有用，效果也很有限。警大交通學系教授蔡中志說，誰知道那個人是誰，只有他爸媽親朋好友才知道；悲劇發生了才處罰，又有什麼用？陽明交大榮譽退休 教授張新立也認為，公布姓名照片又怎麼樣，不在乎的人永遠都不會在乎。

●酒駕男致1死3傷 殺人罪起訴

男子黃子洋去年底酒後駕車衝撞走在斑馬線上的林姓男子一家4口，造成1死3傷；高雄地檢署認為，黃是酒駕累犯，當天酒後不理友人勸阻執意駕車上路，沿路超速、闖紅燈，不到600公尺就撞死人，有殺人不確定故意，案發18天後，昨天依殺人、公共危險罪嫌起訴。

此案引起社會高度矚目，家屬得知肇事者被訴後表示，如果最終判決能讓社會大眾有所警惕，可說是用一家幸福換來的代價，但再重的罪也換不回那個曾經幸福的家，希望別再有人受害。