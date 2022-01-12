BMW故障多天 肇事前竟能啟動 酒駕男釀1死3傷

黃男的ＢＭＷ轎車案發前故障多天，沒料案發當天竟能順利發動，加上一連串巧合最終造成慘劇。（圖：讀者提供）

38歲男子黃子洋去年12月26日酒駕造成一家四口一死三傷，黃酒測值高達1.24毫克，雄檢火速偵結，今依殺人罪起訴黃男；據了解，黃男駕駛的BMW轎車，因故障多天發不動，案發當天他抱著試試看心情，沒料車輛竟然可以順利點火，最後他不顧朋友勸阻，酒後開著「修好的」轎車上路，開不到600公尺就發生意外。

黃男行照因受行政罰而被吊銷，檢警查出他曾在2006、2009年因酒駕肇事遭逮，但事隔10多年，貪杯本色依然未改，臉書 張貼的動態不是跟酒有關就是養生館訊息。

據了解，黃男BMW轎車已是車齡10多年的老車，去年12月中旬他開車到愛河附近時，因車輛故障發不動，索性將轎車留在五福橋附近的路邊停車格，等有空時再去修車。

去年12月26日下午，黃男因心情不好，約來趙姓、林姓、胡姓等友人到鹽埕區真愛碼頭旁的一家咖啡 館聚會，想到轎車停在河東路多天，抱著試試看心情試車，沒想到鑰匙一轉就順利發動，於是將汽車 開到鹽埕區大元大樓旁的高費率車格停放。

黃男和趙姓友人酒後去開車，兩人過馬路畫面被監視器清楚拍下。（圖：讀者提供）

心情不好的黃男當天自備一瓶威士忌，在咖啡館門外開喝，一行四人聊到傍晚7時許，準備前往鹽埕區一家熱炒店續攤，其他兩名友人共乘機車前往，趙男跟黃男同行，但黃男明知道自己意識不清，仍不聽趙男勸阻，看到故障多日的轎車成功修好，搶了汽車鑰匙就上車。

續攤的地點位在鹽埕區，黃男卻繞遠路開到對岸的前金區，一路猛踩油門，蛇行、闖紅燈，坐在副駕的趙男擔心會出事，正準備打電話給另名友人勸阻，電話才正要撥出，就看到黃男未煞車撞上走在斑馬線上的范女一家四口，造成一死三傷慘劇。

檢警歷經18天蒐證，從黃男飲酒前到事發後行跡全都調查清楚，另據同車趙姓友人說法，認為黃男明知無法安全駕駛，卻不聽旁人勸阻，短短600公尺距離高速行駛、闖紅燈、任意變換車道、猛採油門又緊急煞車，具有殺人不確定故意。

檢方認為，黃男有酒駕紀錄，仍不知悔悟，使得被害人一家四口家庭破碎，今依殺人罪、公共危險罪起訴，並請法院審酌近來政府大力宣導禁止酒駕，黃男已有酒駕紀錄，竟心存僥倖，罔顧交通安全，讓被害人家庭因此破碎，無法挽回，請從重處刑，以資儆懲。

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