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F-16V戰訓墜海失聯 換訓首件重大意外美關注

台灣新聞組／台北12日電
編號6650的F-16V上尉飛官陳奕。（取材自中華民國空軍粉專）
編號6650的F-16V上尉飛官陳奕。（取材自中華民國空軍粉專）

空軍四聯隊一架機號6650的F-16V戰機昨天下午3時23分在嘉義東石海域墜海，上尉飛官陳奕失聯，軍方已展開岸海日夜搜救。事發後，空軍司令部下令全軍F-16型機部隊執行「天安一號」特檢，暫停全部戰演訓任務。這是全球F-16V換訓首樁重大意外，連美方也關注。

來源：聯合新聞網

機號6650的F-16V戰機墜海至今凌晨1時已9個多小時，陸海空持續搜救，空軍昨晚於鰲鼓濕地北堤哨所，成立前進指揮所，海軍水下作業大隊人員借漁民的膠筏出海，嘗試潛水搜尋，空軍C130運輸機以五分鐘頻率，於推測事發地上空投放照明彈，海巡署則架高流明燈仍持續照射海面，警消及民間救援單位，也在岸際待命，盼把握黃金72小時，尋找飛官陳奕。

F-16V嘉義墜海關鍵30分鐘 製表／記者整理
F-16V嘉義墜海關鍵30分鐘 製表／記者整理

空軍司令部督察長柳惠千昨表示，這架戰機當時是執行20度大角度投彈、攜帶照相槍進行「照準」科目，事發過程長機全程目擊，戰機呈現大角度向下高速墜海，飛行員沒有跳傘。

柳惠千透露，過程間飛行員按住無線電麥克風通話鍵，導致空地都無法截收同一波道的發話，這點並不正常，需要調查。

柳惠千並證實，這架編號6650的F-16V戰機去年9月曾在機堡發生意外收起落架的事件，但事發後空軍評估機體損傷輕微，且已修復。

空軍司令部昨晚在大直舉行臨時記者會。柳惠千表示，空軍四聯隊所屬F-16V（BLK20）型機一批兩架，昨日下午升空執行基本對地炸射，戰機14時54分自嘉義基地起飛後，15時23分飛官陳奕駕駛的二號機於水溪靶場靶標北面約100公尺墜海。他說，當時天氣情況能見度七哩，1000呎稀雲，符合課目實施的天氣標準。

柳惠千提及，這項對地大角度投射科目，航線必須拉升或平飛，昨天的科目高度是8000呎，戰機在導入航線過程，戰機要「OVER BANK」（導入）下來，在最短時間為戰機機頭建立下滑角度，戰機要以俯衝姿態，以最低高度、最小角度執行投彈照準任務。他說，這是飛行員訓練最重要的部分，須經常訓練。

對於戰機墜海原因，他說，過程中不排除任何機務、天候、人為因素，正調查中。

柳惠千特別提及，事發過程前後，基地與長機均未接獲失事機的無線電通話，研判可能是飛行員持續按住通話麥克，如此其他同一波道的飛行員講話都沒辦法被聽到，這是空軍空地（空中戰機與地面塔台）均未收到該機無線電通訊的原因。他表示這點「並不正常」，需要調查。

柳惠千表示，陳奕目前是換裝F-16V的學員，仍在換裝中，各方面合格。陳奕是空軍官校106年班畢業，現任第四聯隊第21作戰隊上尉飛行官，2020年3月16日任職，飛行總時數有321小時，F-16V機種飛行時間則有60.05小時，目前仍為僚機資格，其體檢、航空生理、求生訓練均合格；居住南投縣，未婚。

在主力的F-16A/B與F-16V戰機停飛特檢之後，面對共機頻繁闖台防空識別區，台灣空防攔截任務近期將落在IDF、幻象戰機與其他快慢機種。

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