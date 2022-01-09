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物價飆升 私大學雜費也喊漲

記者趙宥寧、蔡晉宇／綜合9日電

近期漲聲不斷，不僅餐飲業調漲，如今就連私立大學都有意調漲學雜費。教育部將於本周舉行全國大專校院校長會議，首日就將「高等教育品質與學雜費調整機制」排入議程。據了解，多位大學校長擬提案建議「調漲學雜費」制度化；但也有教團認為校長們搞錯方向，各校應向教育部爭取教育經費，柿子不該挑軟的吃。

教育部表示，會參酌學校教學成本、受教者負擔能力、消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率，受雇員工薪資年增率及其他相關指標，核算每年調幅。

全國大學校長會議本周即將召開，據了解，有多所大學校長強調今年勢在必行，準備提案建議教育部將「調漲學雜費」制度化，包含校內溝通原則、提早公布當年調幅等，並且希望設立過去17年凍漲的彌補機制，以提升高教競爭力。

一位不具名私校校長表示，軍公教今年調薪4％，高教界也希望公私校薪資齊一化，但達標後的人事預算相當可觀。現在物價飛漲，只剩學雜費沒漲，高教辦學成本不斷墊高，壓力不小。

監委陳小紅也曾在2019年提出調查報告，指物價翻漲全民有感，高教收費卻長年未調整，明顯因管制使然，教育部規畫學雜費調整機制，不宜與弱勢福利政策混為一談。

不過高教工會組織部主任林柏儀認為大學校長搞錯方向。他說，學雜費應回歸教育政策，當政府給予學校充足支持，學校就可降低學雜費，因此大學校長要有辦學責任感，向政府要求擴大教育資源，不該拿學生開刀。

教育部 預算 指數

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