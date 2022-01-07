台國軍「中度肥胖官兵」破萬人 傳總長震怒擬汰除

面對共軍武嚇，城鎮作戰將是未來台澎金馬作戰戰場之一。陸軍6日在鳳山操演狙擊敵軍。（記者曾學仁／攝影）

國防部 軍醫局最新統計，國軍全軍有上萬名BMI值（身體質量指數 ）超過30的「中度肥胖 」官兵，外傳參謀總長陳寶餘震怒，一度主張將BMI超過30者列入汰除對象；國防部長邱國正雖急踩煞車，但也認為國軍必須正視「胖官兵」問題。

民進黨立委林淑芬說，除了工作權須依法保障，國軍官兵的肥胖成因並非單一面向，「不是操練凶一點就能解決問題」，長期站夜哨使官兵睡眠時間不完整，影響身體代謝，與造成肥胖、BMI指數升高難脫干係；警政部門確有BMI指數、腰圍不合格員警就須面臨汰除的規定，但BMI指數超標原因很多，國防部應先取得有可信度的研究成果，才能確實改善。

國民黨立委陳以信表示，他不贊同以汰除方式處理，過與不及都無法達到讓部隊官兵精壯、強化戰力目的；陳寶餘過去有運動減重經驗，相信在高階將領親自提倡下，鼓勵官兵運動減肥，相信會有效果。

BMI是以身體質量指數衡量肥胖程度，計算公式是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。170公分男女體重超過87公斤，BMI就達到30.1，屬於「中度肥胖」。國民健康署建議成人BMI應維持在18.5及24之間，太瘦、過重或太胖皆有礙健康。

陳寶餘維持運動不輟，過去有大幅減肥紀錄。擔任陸軍司令之初，為推廣「運動員戰士」計畫，曾率先引進美軍「體適能」，由陸軍特戰部隊修習，一度評估取代國軍現行「伏地挺身」、「仰臥起坐」、「3000公尺跑步」三項體能驗測。但考量過於匆促，被當時國防部長嚴德發喊停；如今陳寶餘出任參謀總長，貫徹初衷，藉由兵監單位磨合，推廣改良版的體適能。

陸軍司令部昨天開放位於鳳山的陸軍步兵學校，披露自美軍「體適能」改良而來的「運動科學課程」，官兵能經人體運動機評估系統測定後，確認身體狀況與BMI值後，接受一連串包括核心訓練、壺鈴深蹲、藥球推、深蹲跳躍、壺鈴擺盪、抬腿曲軸、敏捷訓練、踏階訓練、槓鈴硬舉、懸垂抬腿等十項體適能訓練；種子教官結訓可回部隊推廣課程，強化體能，也能協助減肥。