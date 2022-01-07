我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

重慶餐廳爆炸 20多人被困 疑燃氣洩漏燃爆

台國軍「中度肥胖官兵」破萬人 傳總長震怒擬汰除

記者洪哲政／台北7日電
面對共軍武嚇，城鎮作戰將是未來台澎金馬作戰戰場之一。陸軍6日在鳳山操演狙擊敵軍。（記者曾學仁／攝影）
面對共軍武嚇，城鎮作戰將是未來台澎金馬作戰戰場之一。陸軍6日在鳳山操演狙擊敵軍。（記者曾學仁／攝影）

國防部軍醫局最新統計，國軍全軍有上萬名BMI值（身體質量指數）超過30的「中度肥胖」官兵，外傳參謀總長陳寶餘震怒，一度主張將BMI超過30者列入汰除對象；國防部長邱國正雖急踩煞車，但也認為國軍必須正視「胖官兵」問題。

民進黨立委林淑芬說，除了工作權須依法保障，國軍官兵的肥胖成因並非單一面向，「不是操練凶一點就能解決問題」，長期站夜哨使官兵睡眠時間不完整，影響身體代謝，與造成肥胖、BMI指數升高難脫干係；警政部門確有BMI指數、腰圍不合格員警就須面臨汰除的規定，但BMI指數超標原因很多，國防部應先取得有可信度的研究成果，才能確實改善。

國民黨立委陳以信表示，他不贊同以汰除方式處理，過與不及都無法達到讓部隊官兵精壯、強化戰力目的；陳寶餘過去有運動減重經驗，相信在高階將領親自提倡下，鼓勵官兵運動減肥，相信會有效果。

BMI是以身體質量指數衡量肥胖程度，計算公式是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。170公分男女體重超過87公斤，BMI就達到30.1，屬於「中度肥胖」。國民健康署建議成人BMI應維持在18.5及24之間，太瘦、過重或太胖皆有礙健康。

陳寶餘維持運動不輟，過去有大幅減肥紀錄。擔任陸軍司令之初，為推廣「運動員戰士」計畫，曾率先引進美軍「體適能」，由陸軍特戰部隊修習，一度評估取代國軍現行「伏地挺身」、「仰臥起坐」、「3000公尺跑步」三項體能驗測。但考量過於匆促，被當時國防部長嚴德發喊停；如今陳寶餘出任參謀總長，貫徹初衷，藉由兵監單位磨合，推廣改良版的體適能。

陸軍司令部昨天開放位於鳳山的陸軍步兵學校，披露自美軍「體適能」改良而來的「運動科學課程」，官兵能經人體運動機評估系統測定後，確認身體狀況與BMI值後，接受一連串包括核心訓練、壺鈴深蹲、藥球推、深蹲跳躍、壺鈴擺盪、抬腿曲軸、敏捷訓練、踏階訓練、槓鈴硬舉、懸垂抬腿等十項體適能訓練；種子教官結訓可回部隊推廣課程，強化體能，也能協助減肥。

肥胖 指數 國防部

上一則

立委提案「酒駕致死可判死」 司法院、法務部有異議

下一則

林佳龍獲聘無任所大使惹議 綠委：適才適所沒有酬庸

延伸閱讀

世界晚報╱打過加強針仍確診 國防部長染疫

世界晚報╱打過加強針仍確診 國防部長染疫

國防部長奧斯丁接種補強針仍確診 上月底曾見拜登

國防部長奧斯丁接種補強針仍確診 上月底曾見拜登
國防部長奧斯丁染疫確診

國防部長奧斯丁染疫確診
中國國防部長、日本防衛大臣視訊 日關切台海穩定

中國國防部長、日本防衛大臣視訊 日關切台海穩定

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（取材自臉書）

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

2021-12-31 02:25
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34

超人氣

更多 >
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤
iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電