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非核家園再生能源配比 宣告跳票 經長辯稱「分母變大」

台灣新聞組／台北4日電
經濟部能源局日前預估，再生能源在2025年發電量只能占15.2%，「非核家園」能源配比目標提前宣告失敗。圖為台中發電廠。（本報資料照片）
經濟部能源局日前預估，再生能源在2025年發電量只能占15.2%，「非核家園」能源配比目標提前宣告失敗。圖為台中發電廠。（本報資料照片）

半導體高階製程不斷擴廠，未來用電有增無減。經濟部長王美花昨天接受媒體訪問時坦言，經濟成長率比預期高，用電量大幅增加，由於發電量「分母變大」，再生能源「分子不變」，讓綠能成績看似減少。經濟部官員證實，2025年能源配比將生變，但能源局強調，再生能源裝置容量目標不變。

王美花在藻礁公投前不斷表示，如果公投過關，2025年恐怕就要靠燃煤補缺口、「非核家園」能源配比恐無法達標；但公投後，經濟部能源局提交給立法院預算中心的預估指出，再生能源在2025年發電量只能占15.2%，距離原本目標兩成還有一段距離，代表「非核家園」的能源配比目標還是提前宣告失敗。

通膨、物價攀升，成為國內經濟隱憂，王美花昨表示，通膨是全球性問題，政府首先從穩定能源價格著手。中央大學台灣經濟發展研究中心研究員梁啟源則直言，照現行能源政策，電價到2025年會上漲58％，成為亞洲僅次於日本第二貴的電價。

梁啟源認為，再生能源和天然氣發電比例大增，預估電價到2025年要比現在上漲58％，今年中油只賣油還有盈餘，但因不斷吸收天然氣價漲幅，反倒虧400億，這也意味，能源價格不可能一直靠中油和台電吸收，早晚要反映在電價上。

政府在2017年曾明確揭示，2025年能源轉型配比為燃氣占5成、燃煤3成、再生能源兩成。經濟部昨指出，能源配比恐無法達標、「分母變大」的主要原因，就是經濟高度成長及製造業暢旺。但梁啟源表示，蔡政府本身建置的綠能裝置容量就落後，且造成台灣陷入缺電危機並非綠能不足，而是基載電力不足。

梁啟源分析，蔡政府規畫在2025年完成裝置容量目標光電20GW（10億瓦）及離岸5.6GW。但綠能最大宗的光電目前全台裝置容量為7.7GW，未達去年目標8.75GW。他更認為，隨著屋頂型日趨飽和、地面型土地愈來愈難取得，執行率只會更低。

能源局解釋，2025年再生能源占比目標20%設定背景，是在2015、2016年的經濟成長率水準，以1%到二來推估，當時估計2025年發電量為2575億度；但在經濟高度成長及製造業暢旺下，縱使近年積極節電，預估2025年全國發電量仍將成長至3175億度。

能源局表示，2025年底完成再生能源裝置容量目標仍維持不變，也將責成台電如期完成電力網建設，以便綠能電廠及電網同步到位。

綠能 公投 天然氣

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