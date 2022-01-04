財物糾紛釀離奇命案? 三人赴古道 一吊死兩陳屍

南投臥龍洞古道命案發生後，警消串連民力搜山找尋失聯情侶檔，稍後也發現情侶遺體。（圖：讀者提供）

台灣新聞組／南投4日電

32歲范姜姓男子上月28日與情侶檔友人郭男、 王女一起前往南投埔里臥龍洞古道，三天後范姜被人發現吊死在古道旁邊坡，郭、王一度下落不明，警消人員搜山後在距離吊掛男屍處約200公尺尋獲該情侶檔遺體。

警方查出雙方有財物糾紛，范姜姓死者相驗沒有明顯外傷，三人為何離奇死亡，檢警正設法釐清。

檢警調查，一名登山客上月31日前往臥龍洞古道健行，在距古道停車點約一公里處邊坡發現一具吊頸男屍；警、消獲報將遺體搬運下山，清查確認死者為設籍嘉義市的范姜姓男子，長時間移居埔里。

檢警原以為是單純事件，追查才發現死者上月28日騎車去臥龍洞古道，郭、王情侶檔也共乘機車前往，二輛機車比鄰停放路旁空地。范男被發現死亡，郭、王卻失蹤，機車留在原地。

警方調查，范姜與前女友、郭和王女四人原在南投合租房子，郭、王從事綠植工作，販售盆栽，范姜與前女友疑曾移動盆栽導致植栽受損，范姜答應賠償卻未履行，雙方產生嫌隙。

范姜另曾向前女友索取財物，郭、王也捲入，三人均挨告；范姜後來搬離返回嘉義，上月28日獨自從嘉義騎車到埔里，三人再同赴古道卻均喪命。

王女母親說，女兒去年8月被告恐嚇取財、傷害，到警局應詢後回家哭訴家人才知；這幾天女兒電話有通但沒人接。

檢警昨天相驗解剖范姜遺體，陪同親友對案情不願多談，不是回應「偵查不公開」，就是說「沒有糾紛」、「去問老天爺」。

南投地檢署說，范姜遺體解剖並無明顯外傷，仍待鑑定結果，目前無法斷定死因。

「臥龍洞古道」是當地先民為便利進出墾荒串連的通道，全長約三公里，人煙稀少，但因擁有「一線天」美景，「臥龍洞」更是人工開鑿貫穿山壁隧道，近年成登山健行秘境。