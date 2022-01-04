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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

報復人夫 小三到處寄信勸「女人要經濟獨立」 判無罪

記者王宏舜／台北4日電
林姓女子與梁姓婦人的丈夫有感情糾紛，她投遞信件給周遭親友，台灣高等法院認定勸人「要勇敢」、「加油」是勉勵，改判無罪確定。示意圖。（本報資料照片）
林姓女子與梁姓婦人的丈夫有感情糾紛，她投遞信件給周遭親友，台灣高等法院認定勸人「要勇敢」、「加油」是勉勵，改判無罪確定。示意圖。（本報資料照片）

林姓女子與梁姓婦人的丈夫有感情糾紛，她以投遞信件的方式給梁婦鄰居、家人、辦公室，告知「妳老公外遇沒關係！女人只要經濟獨立，沒什麼好怕的」。梁婦認為遭辱，提告妨害名譽，台北地方法院依散布文字誹謗罪處林女拘役50日；檢方和林女皆上訴，台灣高等法院改認定勸人「要勇敢」、「加油」是勉勵，改判無罪確定。

台北地檢署起訴指出，林姓女子因與梁姓婦人的丈夫有糾葛，心生不滿，2019年3月間寄信給梁婦任職的扶輪社、娘家、婆家，信中寫道「老公外遇沒關係！女人只要經濟獨立，沒什麼好怕的，要勇敢！加油！」「三妹夫常常抱怨家裡沒溫暖，娶到一個廢人，......他抱怨她不能助他事業，只會看韓劇小說...他真心覺得娶到一個垃圾人！」且連梁婦住的公寓鄰居也都收到信。

檢方指出，林女傳述梁夫外遇、批評他的私德，或是指責「鋼筋生鏽，屋頂掉落，整棟結構都有問題。出租或出售之前要主動告知，不然隱瞞屋況若發生坍塌，恐造成他人生命安危，請拿出良心與良知。」有損梁婦人格尊嚴，涉犯刑法公然侮辱、加重誹謗罪。

林女否認誹謗，但一審認為一般人基於道德觀感，對劈腿的人通常會投以異樣眼光，梁姓夫妻並非公眾人物，梁夫是否有婚外情屬私德範疇，就算林女說的是真的，也不能免責。

林女不甘一審遭處拘役50日，檢察官則認為量刑過輕，雙方皆提上訴。高院認為本案是否成立犯罪，分為4個類型，第一是「鋼筋生鏽，屋頂掉落，整棟結構都有問題，出租或出售之前，要主動告知」，第二是嘲諷「沒有隱私的男人很悲哀」、「難怪對方娘家會看不起」，第三是傳述梁夫外遇，要梁婦「只要經濟獨立，沒什麼好怕的，要勇敢、加油」，第四則是講梁夫抱怨「家裡沒溫暖，娶到一個廢人」、「公婆就住隔壁也不去探望，連衣服都是他在洗」。

高院認為第一部分沒有針對任何人，第二部分則不是針對梁婦，第三部分則是鼓勵遇到外遇的女性「要勇敢」、「加油」，最末部分的收件者只有梁女的胞姊，看不出有何公然侮辱、誹謗之意。

雖然這些信件都是林女所發送，但一審僅以「一般人可能投以異樣眼光」而論罪，卻未詳酌犯罪構成要件，高院撤銷、改判無罪。

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