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酒駕毀兒子一家4口 求助無門 7旬嬤重開美髮院

台灣新聞組／高雄4日電
兒子一家三人在加護病房，阿嬤坐在病房外，神情憔悴。（取材自臉書爆怨公社）
兒子一家三人在加護病房，阿嬤坐在病房外，神情憔悴。（取材自臉書爆怨公社）

高雄林姓一家四口去年12月26日遭38歲男子黃子洋酒駕撞上，37歲林妻死亡，林與2個女兒重傷，家破人亡；七旬林母憂經濟難以為繼，重整已歇業美髮店，「能賺多少是多少」。

事發八天，家屬昨刷存摺約有40萬台幣（約1.4萬美元）左右善款入帳，礙於法令市府無法協助成立專戶，家屬明天將站出來求助，林父說「社會大眾伸援手度難關，未來有機會也會助人」。

45歲林男及13歲、15歲女兒，目前在高雄長庚醫院治療，林父說，兩名孫女有問起「媽媽在哪」，不敢告知噩耗，七日辦告別式也先隱瞞。

林父說，兒子原在電子公司當工程師，是家中經濟支柱，原本和樂融融，如今天倫夢碎，老伴天天往醫院跑，累得不成人樣，憂心往後復健費用無著，才會重啟已歇業家庭理髮院。加害人家屬迄今沒聯繫，須做最壞打算。

林家女婿說，岳父母每天騎機車到醫院，把握一天一次加護病房探視機會，岳母接受預約理髮，前天有一人理髮、一人燙髮，收入一千元（約36美元），岳母說「又能有收入了」，聽了很心疼。他勸岳母別那麼累，但老人家很堅持，希望艱難時刻能獲社會資源挺過眼前難關。

黃姓女網友近日拍下林母呆坐加護病房外神情憔悴，照片上網，有網友質疑市府為何不幫忙開專戶，減輕家屬壓力。

林家女婿說，家屬理解法令有規範，不可能要求為個案做改變，社會局昨有提供想捐款者聯繫電話，名單上89人，能獲多少社會資源平常心。

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