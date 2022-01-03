人力銀行調查職涯危機 台經理人集體焦慮

104人力銀行「台灣經理人的中年危機」網路調查，發現大小主管危機感都偏高。圖為上班族示意圖。（本報資料照片）

春節前向來是轉職旺季，除了一般上班族不滿意現在工作想跳槽，身為主管們可能也不好過。104人力銀行甫完成「台灣經理人的中年危機」，首次針對912位主管進行大規模網路調查，發現大小主管危機感都偏高，企業CEO 、總經理（大主管）比中階主管危機指數 還高。

大主管自評職場危機指數7.3分、小主管自評6.3分。大主管擔心產業及市場變化等外部環境、年齡歧視 及健康問題；小主管擔心薪酬、沒有晉升機會及指揮溝通能力。

不過，大主管看小主管自評差很大，大主管評小主管職場危機指數6.8分，更有高達83%大主管感覺小主管自我感覺良好，62.7%大主管認為小主管沒有進步，但小主管認為自己沒有進步只有40.4%，差距不小。

104人力銀行針對912位主管進行調查，有303位大主管（如CEO、總經理、執行長、副總、協理等），609位小主管（基層與中階主管如經理、副理、課級、主管等），調查顯示，小主管「職場危機指數」平均6.3分、大主管平均7.3分，都在中度危機以上，靠近嚴重危機。小主管職場危機指數呈灰色中年，大主管更是亮紅色警戒。

大主管擔心前兩大項是外部環境（如公司、產業、大市場等）71.9%，其次是管理相關。如：年齡、健康等61.6%，較不擔心薪酬升遷及專業管理問題。小主管則是對外患（如公司、產業、大市場）重於內憂（指自身可控的管理職能、智力能力等），前三大項是外部環境、生理年齡健康及薪酬升遷。

受訪的小主管平均年薪110萬元（台幣，下同，約3.97萬美元），但小主管對薪酬升遷不滿意度在於認為薪資被低估39%，平均應該再增加43萬元，且平均已6.7年沒有晉升。更有四成小主管自覺沒有進步，雖然主管資歷平均9.1年，失落空轉感受持續約三年。

大主管最擔心小主管的管理職能，包括指揮部屬、溝通協調、跨團隊運作、績效管理等，再來依序是外部環境、智力與自我控制，但小主管對於管理職能的擔心比率只有31%，與大主管看小主管差距高達41個百分點，落差最大。

其次是情緒控制、自我反省等自我控制能力，小主管擔心比率只有9.8%，大主管看小主管此點擔心比率卻有45.1%，相差高達35.3個百分點。小主管頗擔心健康及年齡問題，但大主管卻完全不認為是問題，雙方差距達34.2個百分點。

由於大小主管業務範疇、職級不同，雙方對於「表現好」的標準不同，83%的大主管感覺小主管自我感覺良好，大主管觀察小主管無法達到「表現好」的五大主因：無法用宏觀高度，思考全局（75.8%）；習慣舒適圈、永遠打安全牌（53.2%）；只做好分內、應該做到「職務以外」的公事（50.4%）；缺少企圖心（48.4%）；和別部門或市場相比，不夠專業（28.2%二）。