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高雄辦台灣燈會 再爆想揩中油8000萬

台灣新聞組／台北30日電
2022台灣燈會的中央主燈「鳳彩飛舞」設在高雄市衛武營都會公園，高雄市長陳其邁（右二）日前主持安座典禮。（中央社）
2022台灣燈會的中央主燈「鳳彩飛舞」設在高雄市衛武營都會公園，高雄市長陳其邁（右二）日前主持安座典禮。（中央社）

高雄市繼向國營事業及民間企業索取不樂之捐改建動物園，及要台電、中油補助蓋運動中心外，再有國營員工透露，高雄市2022年台灣燈會還一口氣想再向中油要8000萬（台幣，下同）；另也透過高雄的立委向台電表達希望燈會可加碼贊助2000萬到3000萬，但台電未答應。高雄市府昨則強調「這次沒有中油贊助」。

台北中國時報報導，台灣燈會睽違20年回歸高雄，總經費約7.2億元，高市府預估自行編列4.6億元、中央補助2.6億，預料吸引1200萬人次、創造200億元經濟效益。

不過，國營事業員工說，高雄市希望中油能贊助燈會8000萬，「真的很敢要」，辦個燈會要這個金額很誇張，可能是其他民間贊助家數太少或給的不夠。

台電內部也表示，高雄市府有透過民進黨立委賴瑞隆來詢問，看燈會部分台電可否加碼贊助到2000萬到3000萬元。但公司以通例就是贊助燈會活動最多400萬為由，予以回絕。

對於高雄燈會要求捐助8000萬一事，中油發言人張瑞宗表示，每年全國燈會主燈所在縣市，公司都會給予贊助，至於各縣市自辦燈會則不一定。高雄燈會部分是有在說，但未定案。一位中油內部員工證實，高雄確實是有來談，不過金額沒有談好，並沒成案，之後會不會再談不曉得。

高市府則斬釘截鐵駁斥向中油要了8000萬元說法，強調「沒有這件事，不回答聽說的事」。至於是否有民間企業或國營單位贊助？高市府回應，每次燈會或多或少都有民間企業贊助，但「這次沒有中油贊助」；外傳台灣港務公司也捐8000萬元，高市府稱雙方合作主要是場地部分。

用來敦親睦鄰的台電促協金引發爭議，本報系聯合報報導，促協金用途多元，除了贊助社區烤肉聯誼、社團出遊，還有公部門用來採購酒品、茶葉送禮。地方人士說，台電促協金每場活動補助1至3萬元，因運用無明確規範，核准額度全看交情。

國民黨高雄市議員方信淵曾質疑台電促協金用途。他說，促協金應該是台電回饋給地方的特別建設、設施與活動，不該取代原有公務預算，市府基礎建設應編列相關經費，而非仰賴國營事業補助，「錢到大水庫之後就混在一起，是否用在正途難以監督。」

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