我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1秒鐘3人染疫 加州破500萬例 全國第1

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

生化博士化身毒梟 自大陸空運46公斤毒品赴台

記者林保光、張議晨／台北30日電
生化博士馮姓男子（左）涉嫌自大陸空運第四級毒品來台，警方及海關拆箱，發現毒品。（記者林保光／翻攝）
生化博士馮姓男子（左）涉嫌自大陸空運第四級毒品來台，警方及海關拆箱，發現毒品。（記者林保光／翻攝）

生化博士馮姓男子虛設貿易公司，以進口護髮乳名義，自大陸分批空運貨物赴台，海關及航警查驗貨物，拆箱發現是2種第四級毒品，查捕他與取貨男子4人，全案由高雄地檢署依懲治走私條例及毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

33歲的馮姓男子是某國立大學醫學院生化研究所博士，擁有高學歷及化工背景，3年前就曾涉毒品走私案，被台中警方查獲過，案仍在法院審理。

據了解，今年4月間，馮在美國網路商店訂購化學原料，將貨物化整為零，從大陸上海裝運上機，空運到桃園機場財政部關務署台北關與航警查驗貨物，發現箱內不是護髮乳，事後驗出是「二溴四甲基苯丙酮」、「三氧二苯基丁酸甲酯」，共46公斤，分別是第三級毒品「喵喵」、第二級毒品甲基安非他命的先驅原料，立即報請高雄地檢署檢察官查辦全案。

檢警等單位未動聲色，取出箱內毒品，偽裝箱內物品，仍將紙箱寄去高雄市鹽埕區收件地址大樓，不久，黃姓（29歲）、陳姓（28歲）2男子去大樓取貨，埋伏多時的航警高雄分局員警立即圍上，拘捕2人。

檢警查出，馮姓男子涉嫌交代員工吳姓男子（27歲），找黃、陳2人去取貨，警方在台北市中山區、高雄市鹽埕區逮捕吳、馮2人，將全案移送雄檢偵辦。

檢警溯源查出，馮姓男子向大陸1男子訂貨，4月間以6萬元雇用吳姓男子，由吳以1周1萬元代價，找黃姓男子領貨，陳不知情，偵結全案，檢方認為主謀馮、吳、黃涉毒品危害防制條例運輸第四級毒品，以及懲治走私條例私運管制物品進口等罪嫌，提起公訴。

生化博士馮姓男子（左）涉嫌自大陸空運第四級毒品來台被捕。（記者林保光／翻攝）
生化博士馮姓男子（左）涉嫌自大陸空運第四級毒品來台被捕。（記者林保光／翻攝）

毒品 財政部 機場

上一則

長榮海運年終獎金40個月 員工樂翻：從沒看過這麼多錢

下一則

台中留美情侶無業啃老卻殺父 警拜土地公4小時內破案

延伸閱讀

反對設立毒品注射中心 加州拒絕吸毒合法化

反對設立毒品注射中心 加州拒絕吸毒合法化
IU化身聖誕天使 大手筆捐2億韓圜送暖

IU化身聖誕天使 大手筆捐2億韓圜送暖
飛虎隊坐鎮 香港破最大K毒案 檢獲逾1.2噸毒品

飛虎隊坐鎮 香港破最大K毒案 檢獲逾1.2噸毒品
李靚蕾盼休戰陸網風向卻反轉？ 1原因求王力宏復出

李靚蕾盼休戰陸網風向卻反轉？ 1原因求王力宏復出

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
林立翧是北一女有史以來第一位「全盲學生」，在表演開始前，同學們協助她站至定位，等待音樂響起的那一刻。圖／翻攝自王蘭芬臉書

北一女「全盲學生」帶動跳 自信舞動身影 萬人紅了眼眶

2021-12-26 15:42
張惠妹(左)過去也曾與王力宏合作擦愛火。（本報資料照片）

王力宏「電影院女友」爆出是張惠妹 經紀人怒：夠了吧

2021-12-22 10:06
立陶宛友台議員馬爾德基斯近日在推特發布當年立陶宛人擋在蘇聯坦克前的照片，直言這張照片北京無法刪除，並說與台灣、香港同在。（圖取自twitter.com/SuTNkwfrFkMhHsG）

「這張北京刪不了」他發立陶宛版坦克人照片挺台港

2021-12-26 16:26
台灣駐尼加拉瓜大使館。圖／台外交部提供

尼國沒收台灣館產 中：正義之舉 台外交部：至為無恥

2021-12-28 15:26

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔