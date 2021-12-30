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臉書、谷歌、YouTube…NCC將納管 學者憂毀言論自由

台灣新聞組／台北30日電
NCC公布「數位通訊傳播服務法」草案，未來谷歌、臉書、YouTube、Dcard等大型網路平台均納入規範；圖為示意圖。（記者陳正興／攝影）
NCC公布「數位通訊傳播服務法」草案，未來谷歌、臉書、YouTube、Dcard等大型網路平台均納入規範；圖為示意圖。（記者陳正興／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天公布「數位通訊傳播服務法」（數通法）草案，將網路服務區分為五大類，包含社群網路、影音與平台都納入規範，這是台灣首度立法納管跨國大型網路平台業者，學者憂心，管理如果涉及各大網路新聞，恐會毀掉言論自由。

本報系聯合報報導，數通法草案包括業者有揭露透明資訊義務，線上平台若移除貼文，或對使用者處以停權等限制時，須說明原因並提供異議機制。

NCC副主委翁柏宗指出，春節前將公布具體條文，後續將召開3場公開說明會及公聽會，「明年6、7月才會走出NCC的大門」，送至行政院審議。

NCC表示，數通法草案，強調維護網路言論自由、促進資訊自由流通，參考「馬尼拉中介者責任原則」，如果中介服務提供者沒修改或參與內容編輯，可免於對第三方內容負責。

另外參考「聖塔克拉拉原則」對使用者的保護精神，中介服務提供者需對民眾檢舉有通知及回應機制；若移除使用者貼文或停權，需通知使用者並提供異議的救濟管道。

NCC數通法規範對象分五類，第一、二類是連線服務者、快速存取服務者，對應業者如光世代、凱擘大寬頻等；第三類資訊儲存服務者，如VMware；第四類為線上平台服務提供者，像是Dcard、奇摩拍賣、YouTube、Meta（即臉書）、Google谷歌等。

第五類仍待後續確認標準後，由NCC公告的「指定線上平台服務提供者」，將被課予最多義務，因對社會影響力最大，但NCC未進一步說明是否包括台灣主要論壇如PTT等。各方關切究竟納管的大型平台定義為何？是以市占率、還是以客戶數為準，NCC表示，如何界定影響力，目前還在討論，尚未確定。

據台北中國時報報導，台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚表示，台灣現在常用的各種通訊軟體，像是臉書、Line還有IG，都是國外的平台，影音平台方面，如Netflix與迪士尼等網路影音頻道也都是海外企業，NCC根本無權管轄，也管不到。

文化大學新聞系教授莊伯仲則指出，NCC過去常被傳播業者嘲諷「管得到的地方就拚命管，管不到的地方就裝做沒看見」，NCC近年來的裁處也常被國人質疑「為政治服務」，有違獨立機關的宗旨，可能侵害網路言論自由的質疑也因此而生，NCC應該藉此契機，善盡職責，讓國人有耳目一新的感覺。

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