酒駕累犯撞飛1家4口 BMW男釀1死3傷收押

死者范姓婦人臉書有許多與丈夫、兩名女兒的幸福合照，讓人看了鼻酸。(取材自臉書)

高雄37歲范姓婦女前晚偕丈夫、兩名女兒一家四口手牽手過馬路，遭爛醉38歲男子黃子洋駕BMW車撞飛，釀一死三傷。高雄市長陳其邁昨探視傷者，家屬心碎呼求「別再有受害者」；陳說酒駕肇禍人神共憤，建議修法從重處罰。陳座車上月也在家門前遭酒駕男擦撞，市民議論「到底酒駕有多嚴重」。

第三度酒駕的黃子洋昨下午被移送檢方，疑似腿軟；肇事當晚黃與友人在咖啡 店飲酒，不顧友人規勸，從友人手中搶過鑰匙堅持酒駕，黃起步5分鐘後，就撞到正在過馬路的林男一家四口，當時酒測值高達1.24毫克，他坦承開車時已意識不清，檢方昨訊後依「殺人罪」聲押，雄院裁定以酒駕致死罪羈押禁見。

檢察官昨天相驗，死者顱骨骨折、氣血胸、雙下肢粉碎性骨折。林男頸椎、肋骨、骨盆多處骨折，手術後暫時脫險，意識清楚，還不知妻子傷重不治噩耗。

15歲長女顏面骨折被撞掉多顆牙，雙腳被撞斷，13歲次女顱內出血，四肢擦挫傷；姊妹倆都在加護病房觀察，也不知道母親已經過世。陳其邁探視時，林母哭斷腸，要求嚴懲酒駕者。長庚醫院允諾，自費醫療院方埋單，幫助度過難關。

死者臉書 有許多家人幸福合照。死者胞兄發文寫「小妹，妳不痛了」，讓人揪心。范母從新竹趕來，泣不成聲，「希望女兒是最後一個，別再發生悲劇」。

黃子洋曾掛名半套店早班經理被警方查獲，因圖利容留猥褻罪被判刑5個月。這是他第三度酒駕，兩年前曾在臉書社群 罵「喝酒坐車很難嗎」，對照如今荒唐行為，打臉自己。

律師李奇芳說，酒駕致人於死可處3至10年徒刑，黃男早年有酒駕紀錄，累犯條件是要執行完畢後5年內再犯，但仍可做為法官量刑依據。

高雄市警局昨宣布即日起連八天，對酒駕及危駕嚴格取締，提供酒水業者若沒幫忙叫車，任由酒客酒駕，場所列重點酒駕防制，向酒駕宣戰。